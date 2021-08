Μέλος της Global Football Alliance η ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έγινε το 18ο μέλος της νεοσύστατης Global Football Alliance, ενός συνασπισμού συλλόγων από ολόκληρο τον πλανήτη, μη ανταγωνιστικούς μεταξύ τους, με στόχους -μεταξύ άλλων- την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών σε όλους τους τομείς του ποδοσφαίρου και τη δημιουργία συνεργιών.

Συντονίστρια του εγχειρήματος είναι η γαλλική Σεντ Ετιέν, που επέλεξε την Ένωση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων», με κριτήριο τη φιλοσοφία της ως ομάδα, την ιστορία, τη δράση, το πρότζεκτ του γηπέδου, αλλά κι εξαιτίας της πρόσφατης αναμέτρησης των δύο ομάδων στα προκριματικά του Europa League, το καλοκαίρι του 2016.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Το 18ο μέλος της Global Football Alliance έγινε από σήμερα η ΑΕΚ!

Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική συμμαχία μη ανταγωνιστικών μεταξύ τους ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη, που ως στόχο έχει την πολύπλευρη συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.

Το συντονισμό αυτής της ποδοσφαιρικής συμμαχίας έχει αναλάβει η Saint Etienne, η οποία, σύμφωνα με τον Πρόεδρό της που ηγείται της Global Football Alliance, επιλέχτηκε να προσκληθεί από την Ελλάδα η ΑΕΚ με κριτήριο τη φιλοσοφία της ως ομάδα, την ιστορία, τη δράση της, το μεγάλο πρότζεκτ του γηπέδου, αλλά και εξαιτίας της πρόσφατης αναμέτρησης των δύο ομάδων στα προκριματικά του Europa League το καλοκαίρι του 2016.

Το μότο της Global Football Alliance είναι το "together we are stronger" και ο στόχος είναι η ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών γύρω από το ποδόσφαιρο σε οργανωτικά, διοικητικά αλλά και αγωνιστικά ζητήματα, η δημιουργία συνεργιών και η αλληλεγγύη των ομάδων-μελών σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ΑΕΚ αποτελεί από σήμερα το 18ο μέλος μιας συμμαχίας που απλώνεται σε έξι ηπείρους και αποτελείται από ομάδες που αριθμούν συνολικά 64 εθνικά πρωταθλήματα και 47 Κύπελλα. Από κάθε χώρα επιλέγεται μόνο μια ομάδα και είναι πολύ πιθανό η ΑΕΚ να εκπροσωπήσει στη συμμαχία ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας, που έχει ως στόχο να φτάσει τα 20 μέλη, είναι:

-Σεντ Ετιέν (Γαλλία)

-Τσαπεκοένσε (Βραζιλία)

-Ατλέτικ Κλαμπ Παραντού (Αλγερία)

-Αλκμααρ (Ολλανδία)

-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

-Εστουδιάνδες Ντε Λα Πλάτα (Αργεντινή)

-Κρύσταλ Πάλας (Αγγλία)

-Ντεπορτίβο Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν (Κολομβία)

-Ντεπορτίβο Τολούκα (Μεξικό)

-Κράσνονταρ (Ρωσία)

-Καβασάκι Φροντάλε (Ιαπωνία)

-Μέλμπουρν Βίκτορι (Αυστραλία)

-Νιού Ινγκλαντ Ρεβολούσιον (ΗΠΑ)

-Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο)

-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

-Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)

-Βάντι Ντέγκλα (Αίγυπτος)».