Οι στόχοι της αποστολής Dragonfly στον Τιτάνα

O Τιτάνας, δορυφόρος του Κρόνου, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φεγγάρια του ηλιακού συστήματος, και η αποστολή Dragonfly της NASA προορίζεται να εξερευνήσει την επιφάνειά του.

Στις 19 Ιουλίου η επιστημονική ομάδα του Dragonfly δημοσίευσε το Science Goals and Objectives for the Dragonfly Titan Rotorcraft Relocatable Lander στο The Planetary Science Journal. Lead author του επιστημονικού άρθρου είναι ο Τζέισον Μπαρνς, αναπληρωτής επικεφαλής ερευνητής του Dragonfly και καθηγητής Φυσικής στο University of Idaho.

Μεταξύ των στόχων του είναι η αναζήτηση χημικών βιοϊχνών: Η διερεύνηση του ενεργού κύκλου μεθανίου του φεγγαριού και η εξερεύνηση της προβιοτικής χημείας που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα και την επιφάνεια του Τιτάνα.

«Ο Τιτάνας αντιπροσωπεύει την ουτοπία ενός εξερευνητή» είπε ο Άλεξ Χέιζ, αναπληρωτής καθηγητής Αστρονομίας στο Cornell University και ένας εκ των επιστημόνων του Dragonfly. «Τα επιστημονικά ερωτήματα που έχουμε για τον Τιτάνα είναι πολύ ευρεία επειδή δεν ξέρουμε πολλά για το τι συμβαίνει στα αλήθεια στην επιφάνεια ακόμα. Για κάθε ερώτημα που απαντήθηκε κατά την αποστολή Cassini, αποκτήσαμε 10 νέα».

Το Cassini ήταν σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο επί 13 χρόνια, ωστόσο η παχιά ατμόσφαιρα μεθανίου του Τιτάνα έκανε αδύνατη την αξιόπιστη ταυτοποίηση των υλικών στην επιφάνειά του.

Το Dragonfly θα περνάει μια ολόκληρη ημέρα του Τιτάνα (16 γήινες ημέρες) σε μια τοποθεσία του φεγγαριού, πραγματοποιώντας παρατηρήσεις και πειράματα, και μετά θα πετά σε μια νέα. Η επιστημονική ομάδα θα χρειάζεται να λαμβάνει αποφάσεις για το τι θα κάνει μετά το διαστημόπλοιο, με βάση «μαθήματα» από την προηγούμενη τοποθεσία- «που είναι ακριβώς αυτό που κάνουν τα οχήματα στον Άρη εδώ και δεκαετίες» όπως σημείωσε ο Χέιζ.