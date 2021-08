Νέα Υόρκη: Η Κάθι Χότσουλ, πρώτη γυναίκα κυβερνήτης

Η παραίτηση του Άντριου Κουόμο από κυβερνήτη της Νέας Υόρκης μετά από μια σειρά καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας στην Κάθι Χοτσούλ, η οποία θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της πολιτείας στην 233χρονη ιστορία της.

Η Χοτσούλ, πρώην Δημοκρατική βουλευτής του Κογκρέσου που υπηρέτησε ως αντι-κυβερνήτης από το 2015, θα αναλάβει τη θέση του Κουόμο μέχρι να λήξει η τρίτη τετραετής θητεία τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Χότσουλ προεδρεύει 10 συμβουλίων οικονομικής ανάπτυξης που επενδύουν σε έργα σε όλη την πολιτεία. Είναι συμπροεδρεύουσα μιας ειδικής ομάδας για την καταπολέμηση της κατάχρησης ηρωίνης και οπιοειδών, και επίσης ηγήθηκε της καμπάνιας του Κουόμο "Enough is Enough" το 2015 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας σε πανεπιστημιουπόλεις.

Η Χοτσούλ γεννήθηκε στη δυτική πόλη Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το 1958. Κόρη γονέων εργατικής τάξης, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε ηλικία από έξι παιδιά. Είναι παντρεμένη με τον Γουίλιαμ Χότσουλ, ο οποίος υπηρέτησε ως εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης από το 2010 έως το 2016. Έχουν δύο παιδιά.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο των Συρακουσών το 1980 και πήρε το πτυχίο της Νομικής από το Καθολικό Πανεπιστήμιο στην Ουάσινγκτον το 1984.

Υπηρέτησε 14 χρόνια ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου στο Αμβούργο, νότια του Μπάφαλο. Στη συνέχεια, ο τότε κυβερνήτης Έλιοτ Σπίτσερ τη διόρισε στην κομητεία Έρι, μια θέση που κατείχε μέχρι το 2011, όταν κέρδισε ειδικές εκλογές για μια περιοχή του Κογκρέσου της Νέας Υόρκης που δεν είχε πάει σε Δημοκρατικό εδώ και 40 χρόνια. Αφού ξανασχεδιάστηκαν οι χάρτες των περιοχών του Κογκρέσου το 2012, έχασε τη θέση από έναν αμφισβητία των Ρεπουμπλικάνων.

Η Χοτσούλ έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως «ανεξάρτητη δημοκρατική». Το 2012 ήταν μία από τους 17 Δημοκρατικούς που συνεργάστηκαν με τους Ρεπουμπλικάνους για να βρουν τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ Έρικ Χόλντερ για την απόκρυψη ορισμένων εγγράφων που σχετίζονται με μια αποτυχημένη έρευνα για πυροβόλα όπλα, γνωστή ως Επιχείρηση Fast and Furious.

