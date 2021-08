Ριάνα: Η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός

Η Ριάνα είναι, πλέον επισήμως, δισεκατομμυριούχος και η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes.

Η καθαρή αξία της περιουσίας της διάσημης τραγουδίστριας εκτιμάται στο 1,7 δισεκατομμύριο δολάρια, ωστόσο η μουσική της δεν αποτελεί τη βασική πηγή του πλούτου της, όπως τονίζει το περιοδικό.

Η καλλιτέχνιδα από τα Μπαρμπέιντος, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ρόμπιν Φέντι, αποκομίζει 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια από το 50% των μετοχών της στην εταιρεία καλλυντικών Fenty Beauty.

Η υπόλοιπη περιουσία της προέρχεται από το μερίδιό της στην εταιρεία εσωρούχων Savage x Fenty και τα εισοδήματά της ως τραγουδίστρια και ηθοποιός, σύμφωνα, πάντα, με το Forbes.

Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών «Umbrella» και «Love the Way You Lie» κατατάσσεται δεύτερη, πίσω από την Όπρα Γουίνφρι, στη λίστα των πλουσιότερων γυναικών στον τομέα της ψυχαγωγίας.