«Έξυπνο» περιδέραιο που αναγνωρίζει συναισθήματα

Οι κινήσεις του ανθρώπινου προσώπου εκφράζουν συναισθήματα και μας βοηθούν να επικοινωνούμε χωρίς λόγια, καθώς και να εκτελούμε δραστηριότητες όπως το να τρώμε και να πίνουμε. Η παρατήρηση των κινήσεων του προσώπου, και πιθανώς των αιτίων τους, είναι μια από τις προτεινόμενες εφαρμογές του NeckFace- σύμφωνα με τους δημιουργούς του, μια εκ των πρώτων wearable (φορετών) τεχνολογιών sensing τύπου περιδεραίου.

Ομάδα της οποίας ηγήθηκε ο Τσενγκ Ζανγκ, επίκουρος καθηγητής επιστημών πληροφορίας στο Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science, ανέπτυξε το NeckFace, που μπορεί να παρακολουθεί συνεχόμενα πλήρεις εκφράσεις προσώπου χρησιμοποιώντας υπέρυθρες κάμερες, προκειμένου να καταγράφει εικόνες του πηγουνιού και του προσώπου από τη θέση όπου βρίσκεται, κάτω από τον λαιμό.

Η σχετική έρευνα παρουσιάζεται στο πλαίσιο επιστημονικού άρθρου που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. To NeckFace είναι εξέλιξη προηγούμενης δουλειάς του Ζανγκ, που είχε οδηγήσει στο C-Face, παρόμοια συσκευή, αλλά σε μορφή headset. Ο Ζανγκ είπε πως το NeckFace αποτελεί σημαντική βελτίωση ως προς τις επιδόσεις και δίνει στον χρήστη την επιλογή για μια πιο διακριτική συσκευή.

Μεταξύ των εφαρμογών ο ερευνητής προβλέπει δυνατότητες εικονικού conferencing, εντοπισμό εκφράσεων προσώπου σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και αναγνώριση σιωπηλής ομιλίας. «Ο απώτερος στόχος είναι να έχουμε τον χρήστη σε θέση να παρακολουθεί τις ίδιες του τις συμπεριφορές, μέσω συνεχούς παρακολούθησης κινήσεων προσώπου» είπε σχετικά ο ερευνητής. «Και αυτό θα μπορούσε να μας δώσει πολλές πληροφορίες για τη σωματική και πνευματική δραστηριότητα»