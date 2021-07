Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας: Προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία

Προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία καθίσταται το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της προσβασιμότητας των Μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών υποδομών της χώρας.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει ως κεντρική προτεραιότητα την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία της χώρας, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Σε όλη την Ελλάδα, από τα έργα αναβάθμισης της προσβασιμότητας στην Ακρόπολη, μέχρι μικρότερους αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα ενεργειών, δράσεων και έργων, ώστε τα μνημεία Πολιτισμού να γίνουν φιλικά και προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες της χώρας, σε όλους τους επισκέπτες του. Έχουμε θέσει ως στόχο το 2025 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις».

G4PHOTOS/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναλυτικά, στο έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό 232.000 ευρώ, περιλαμβάνονται εργασίες για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε επιλεγμένα σημεία του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας, με επιστρώσεις γαιώδους δαπέδου, πλακοστρώσεις και κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) σε εκθεσιακούς χώρους, καθώς και η απομάκρυνση επιφάνειας οπλισμένου σκυροδέματος σε δύο σημεία του Παλαιού Φρουρίου. Παράλληλα, τοποθετείται σήμανση για ΑμεΑ σε επιλεγμένα σημεία. Το έργο συμπληρώνεται με την παραγωγή πληροφοριακού υλικού, ενώ δημιουργούνται ψηφιακές εφαρμογές για άτομα με αναπηρία σε μουσεία της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται η εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης προσβάσεων ΑμεΑ σε τέσσερα επιλεγμένα σημεία στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. Πρόκειται για την είσοδο του Παλαιού Φρουρίου, την πλατεία Παναγίας Κρεμαστής (Βενετσιάνικο πηγάδι), την πλατεία Αγίας Ελένης και την περιοχή του μητροπολιτικού ναού της Κέρκυρας.

To έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020, του έργου "Targeded ACTIons for the preservetion, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL - Tactical Tourism". Αρμόδια για την υλοποίησή του είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

