Η μόνη διέξοδος

Από την έντυπη έκδοση

Της Νικόλ Λειβαδάρη

nlivadari@naftemporiki.gr

Eίναι το βρετανικό αντίστοιχο του Αμερικανού Άντονι Φάουτσι ή του «δικού μας» Σωτήρη Τσιόδρα, και στα πρώτα κύματα της πανδημίας είχε γίνει γνωστός ως ο «Dr Lockdown»: Οι προβλέψεις του ήταν τόσο απαισιόδοξες που ενίοτε κινούντο στα όρια του... Αρμαγεδδώνα και υπαγόρευσαν ορισμένα από τα πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης Τζόνσον.



Τώρα όμως ο Νιλ Φέργκιουσον, «γκουρού» των Βρετανών επιδημιολόγων και καθηγητής του Imperial College, κάνει τη μεγάλη στροφή και τη μεγάλη έκπληξη - δηλώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να βρίσκεται περίπου ένα βήμα πριν από το τέλος της πανδημίας.



Για την ακρίβεια, ο Φέργκιουσον δεν κήρυξε τη μάχη κατά του κορονοϊού λήξασα, αλλά δήλωσε χθες στο BBC ότι έως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο τα χειρότερα θα έχουν περάσει οριστικά. «Η απόδοση των εμβολίων είναι τεράστια», είπε, «σε ό,τι αφορά τη μείωση του κινδύνου της νοσηλείας και του θανάτου. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε αφήσει πίσω μας σε μεγάλο βαθμό την πανδημία».



Το ενδιαφέρον είναι πως η αισιοδοξία του «Dr Lockdown» στηρίζεται σε στοιχεία που, εν πρώτοις, μοιάζουν παράδοξα. Παρά τις λαοθάλασσες του Euro και παρά την άρση σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρων στις 19 Ιουλίου, έως προχθές Δευτέρα τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη Βρετανία μειώνονταν σταθερά επί επτά συνεχόμενες ημέρες, σε κυλιόμενη βάση η μείωση αυτή άγγιζε το 40%, οι θάνατοι ήταν μόλις 14 και ο δείκτης μεταδοτικότητας έχει πέσει κάτω από το 1.



Η προφανής απάντηση που δίνουν οι επιδημιολόγοι είναι πως βοηθούν οι θερμές καιρικές συνθήκες και τα κλειστά σχολεία. Ο συνάδελφος όμως του Φέργκιουσον, Πολ Χάντερ, από το Πανεπιστήμιο East Anglia, έδωσε μια αιρετική εκδοχή - είπε πως μπορεί, τελικά, το Euro 2020 «να ανοσοποίησε με φυσικό τρόπο πολλούς νεαρούς πολίτες που δεν πήγαιναν να εμβολιαστούν».



Ό,τι κι αν ισχύει, το Ηνωμένο Βασίλειο δίνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, το πρώτο ενθαρρυντικό σήμα - και για τα καθ’ ημάς, και για όλον τον πλανήτη. Η Βρετανία και το Ισραήλ είναι οι δύο χώρες-πυξίδα για την παγκόσμια εξέλιξη της πανδημίας, καθώς βρίσκονται στο «κλαμπ» των πλέον εμβολιασμένων πληθυσμών. Και μπορεί στο Ισραήλ να μην καταγράφεται αντίστοιχη μείωση κρουσμάτων - και εκεί, ωστόσο, προκύπτει σημαντική ύφεση σε ό,τι αφορά τη βαριά νόσηση και τη θνησιμότητα. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, και εκεί ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη διέξοδος μέχρι στιγμής. The only way out...