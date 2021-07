ΥΠΠΟΑ: 1.015.000 ευρώ για παραγωγές ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού, μονοετούς και διετούς προγραμματισμού

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2021-2022

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1 ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ YELP DANCE Cο Μαριέλα Νέστορα (The) emphasis (is mine). 35.000€

2 ΚΟΧΛΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Γεωργία Παΐζη DIY: κάν’ το μόνος σου //SOCIAL disDANCING //αντιΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ(προσωρινός) 15.000€

3 PMY PROGRESS ΑΜΚΕ Δάφνη Αντωνιάδου Dreams of Time 25.000€

4 FINGERSIX/athens Σοφία Μαυραγάνη Impossible Bodies - προσωρινός τίτλος 35.000€

5 Ρέον – Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπική Πωλίνα Κρεμαστά in(a)habit 35.000€

6 ARISANDMARTHA Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου OUT OF SPRING a walk on the wild side 25.000€

7 MOZ PRODUCTIONS - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Χρυσάνθη Μπαδέκα re-FLOW portraits 15.000€

8 KLOKWORKS Μαριάννα Καβαλλιεράτου RE-ΑΝΑ- {Work title} 35.000€

9 Removement AMKE Ερμίρα Γκόρο Ritus 35.000€

10 Object Zero-Συγχρονο Τσίρκο Χοροθέατρο Αντικειμένων Χρήστος Καούκης, Marion Renard, Lis Nobre SISMA (this is my island) 15.000€

11 ΚΡΟΣ ΙΜΠΑΚΤ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηνελόπη Μωρούτ (σε συνεργασία με Ιουλία Ζαχαράκη) THAT DEAD SPACE BETWEEN US 15.000€

12 Ομάδα Τέχνης και Διεπιστημονικής Συνεργασίας Τρίτος Πλανήτης ΑΜΚΕ Χλόη Αλιγιάννη The Space Cadet 15.000€

13 ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΑΜΚΕ Χρήστος Παπαδόπουλος WATERLOO (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 35.000€

14 ΣΕΡΕΝΤΙΠΙΤΙ ΑΜΚΕ Άρια Μπουμπάκη We have a map and a van (προσωρινός τίτλος) 35.000€

15 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με δ.τ.GRIFFON Ιωάννα Πορτόλου ΑΜΑΖΙΝG 35.000€

16 MAN - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άρτεμις Λαμπίρη Άριστα 10 25.000€

17 Σωματείο Αμάλγαμα Μαρία Γοργία Βασίλισσα χωρίς φτερά (προσωρινός τίτλος) 35.000€

18 ΕΑΡ 17 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κώστας Τσιούκας Δεκαοχτώ Ντουέτα / Κάποιος-α-ο έχει σημασία για κάποιον-α-ο 35.000€

19 ANIMA SOMA ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τέτα Νικολοπούλου Διαρκώς με ταράζεις!/you are always unbalance me! 35.000€

20 ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ίρις Καραγιάν ΜΝΗΜΗ (προσωρινός) 35.000€

21 OSMOSIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ευριπίδης Λασκαρίδης Νέο Έργο 2021 (προσωρινός τίτλος) 35.000€

22 ΑΠΑΞ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου Ο κήπος 35.000€

23 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΑΜΚΕ Αλίκη Καζούρη ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ/DISTORTION 25.000€

24 14η ΜΕΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μαρία Αγγέλου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ 15.000€

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2021-2022- ΑΤΤΙΚΗΣ 680.000€

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2021-2022

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1 Ομάδα Χορού Vis Motrix Κων/νος Γεράρδος "22" 35.000€

2 KINOYME dancecompany - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κων/νος Κατσαμάκης Στέλλα Μαστοροστέριου CHAT - (προσωρινός τίτλος εργασίας) 15.000€

3 Artius dance theatre Μύριαμ Πεκμεστζή Duality 35.000€

4 Per_Dance Choreographic Research Platform - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεωνόρα Σιαράβα Memoir for:of the Future 25.000€

5 Garage 21 Ευαγγελία & Μαίρη Ράντου Το κρέας που σερβίρεται στο δείπνο (προσωρινός τίτλος) 25.000

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2021-2022 - ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 135.000€