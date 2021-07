Ο Sting στο Ηρώδειο για δύο συναυλίες

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 ο Sting θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο, για δύο μοναδικές βραδιές. Ο σπουδαίος Βρετανός δημιουργός θα γιορτάσει τα εβδομηκοστά του γενέθλια στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, τρία χρόνια μετά τις συναυλίες του στον ίδιο χώρο, το 2018.

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για έναν από τους πιο πολυπράγμονες καλλιτέχνες των τελευταίων 45 χρόνων.

Συνθέτης, μουσικός, τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας αλλά και άνθρωπος με έντονη ακτιβιστική δράση, ο Sting γεννήθηκε στο Newcastle της Αγγλίας και βρέθηκε από το 1977 στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας, δημιουργώντας τους The Police, με τους Stewart Copeland και Andy Summers. Η μπάντα απέκτησε τεράστια φήμη, με χιλιάδες οπαδούς να την ακολουθούν σε κάθε σημείο της γης, ενώ κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, για τα οποία κέρδισε έξι βραβεία Grammy και δύο βραβεία Brits.

Το 2003 συμπεριλήφθηκε στο The Rock and Roll Hall of Fame, περνώντας μια για πάντα στο παγκόσμιο μουσικό πάνθεον. Το αστέρι του Sting, ωστόσο, συνέχισε να λάμπει στη solo πορεία του, καθώς ερμήνευσε κάποια από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των δεκαετιών που ακολούθησαν. Δεν σταμάτησε λεπτό να δισκογραφεί και να περιοδεύει, συλλέγοντας αμέτρητα βραβεία σε όλη του την πορεία -11 βραβεία Grammy, δύο Brits, μια Χρυσή Σφαίρα, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μια υποψηφιότητα για Τόνι, το βραβείο Century Award του Billboard Magazine και το βραβείο Person of the Year του MusiCares, το 2004.

Το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2019. Στο «My Songs» ερμήνευε από την αρχή, με πιο σύγχρονο τόνο, τις πιο διάσημες επιτυχίες του. Στη συναυλία του στο Ηρώδειο θα έχει στο πλευρό του τον Joe Sumner.

Ο Sting θα συνοδεύεται, επίσης, από ένα ηλεκτρικό, ροκ σχήμα με τους Dominic Miller –στην κιθάρα, Josh Freese –στα τύμπανα, Rufus Miller –στην κιθάρα, Kevon Webster –στα πλήκτρα, Shane Sager –στη φυσαρμόνικα, μαζί με τους Melissa Musique και Gene Noble –στα φωνητικά.

Τα μέλη του Fan Club του Sting θα έχουν την αποκλειστική δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου πριν από τη γενική έναρξη προπώλησης, από την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 12 μ.μ. μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουλίου στις 5 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sting.com.

Η γενική προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 στις 12 μ.μ. στο www.highpriority.gr