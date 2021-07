Φεστιβάλ Καννών: Στην ταινία «Titane» ο Χρυσός Φοίνικας

Η ταινία «Titane» της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Ζουλιά Ντικουρνό απέσπασε το Σάββατο τον Χρυσό Φοίνικα του 74ου Φεστιβάλ των Καννών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Σπάικ Λι.

Η ανακοίνωση έγινε μάλιστα λίγο πρόωρα, αφού ο 64χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, συγγραφέας και ηθοποιός φανέρωσε τη νικήτρια ταινία νωρίτερα του προβλεπομένου, ξαφνιάζοντας τους παρισταμένους.

Η ταινία της 37χρονης σκηνοθέτιδας έχει διχάσει τους κριτικούς λόγω της ακραίας φαντασίας που αποτυπώνει στο σελιλόιντ, με άλλους να κάνουν λόγο για πρωτοποριακή προσέγγιση και άλλους για αποστροφή.

«Titane»

Η Ντικουρνό έγινε η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα από την εποχή του «The Piano» της Τζέιν Κάμπιον το 1993, οι μόνες γυναίκες δημιουργοί που έχουν κερδίσει το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ Καννών στα 74 χρόνια του θεσμού.

Το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ μοιράστηκαν ο Ιρανός Ασγκάρ Φαραντί και ο Φιλανδός Γιούχο Κουοσμάνεν με τις ταινίες «A Hero» και «Compartment No. 6», αντίστοιχα. Το μεγαλεπήβολο μιούζικαλ «Ανέτ» του Λεός Καράξ αρκέστηκε στο βραβείο σκηνοθεσίας, ενώ ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, το «Drive My Car» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι απέσπασε το βραβείο σεναρίου.

Η Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ρέινσβε απέσπασε το βραβείο γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ και ο Αμερικανός Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς το βραβείο ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην δραματική ταινία θρίλερ «Nitram», όπου υποδύεται έναν νέο άνδρα που πρόκειται να διαπράξει μια από τις χειρότερες δολοφονίες στην ιστορία της Αυστραλίας.

/ Ο Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς με την Αντέλ Εξαρχόπουλος (φωτ.: Reuters)

«Είμαι πολύ συγκινημένος, ευχαριστώ, να πάρει!», δήλωσε κατά την απονομή του βραβείου. Γεννημένος στο Τέξας, ο Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο σε ηλικία 13 ετών με έναν μικρό ρόλο στην ταινία των Αδελφών Κοέν «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» (2007), η οποία κέρδισε 4 Όσκαρ.





/ Ο Αμερικανός ηθοποιός, Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, κατά την απονομή του βραβείου στο 74ο Φεστιβάλ των Καννών

Το Φεστιβάλ των Καννών ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την 74η εκδοχή του μετά την απουσία του το 2020 λόγω του κορωνοϊού.

Οι νικητές

Χρυσός Φοίνικας

«Titane» (Ζουλιά Ντικουρνό)

Μεγάλο Βραβείο (εξ ημισείας)

«A Hero» (Ασγκάρ Φαραντί) & «Compartment No. 6» (Γιούχο Κουοσμάνεν)

Βραβείο Σκηνοθεσίας

«Ανέτ» (Λεός Καράξ)

Βραβείο της Επιτροπής (εξ ημισείας)

«Ahed's Knee» (Ναντάβ Λαπίντ) & «Memoria» (Απιτσατπόνγκ Βερεσεθακούλ)

Σενάριο

Ριουσούκε Χαμαγκούτσι («Drive My Car»)

Αντρικός Ρόλος

Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς («Nitram»)

Γυναικείος Ρόλος

Ρενάτε Ρέινσβε («The Worst Person in the World»)

Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας

Μάρκο Μπελόκιο

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους

«All the Crows in the World» (Τανγκ Γι)

Ειδικό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

«August Sky» (Τζάσμιν Τενούτσι)

Χρυσή Κάμερα

Murina (Αντονέτα Αλαμάτ)

Βραβείο τμήματος «Ένα Κάποιο Βλέμμα»

«Unclenching the Fists» (Kira Kovalenko)

Βραβείο τμήματος «Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών»

«A Chiara» (Τζον Καρπινιάνο)

Βραβείο τμήματος «Εβδομάδα Κριτικής»

«Feathers» (Ομάρ Ελ Ζοχάιρι)

Βραβείο FIPRESCI (Διαγωνιστικό πρόγραμμα)

«Drive My Car» (Ριουσούκε Χαμαγκούτσι)

Queer Χρυσός Φοίνικας

«The Divide»

