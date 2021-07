«Οι τελευταίες ημέρες του Τραμπ στον Λευκό Οίκο» - Η «εκτέλεση του προδότη» και ο μεθυσμένος Τζουλιάνι

Tα όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες στη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ πραγματεύονται τρία νέα βιβλία, περιγράφοντας ως απόλυτο χάος την κατάσταση μέσα στον Λευκό Οίκο μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ.

Και τα τρία παρουσιάζουν,σύμφωνα το CNN, «αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως μια τρομακτική εικόνα ενός προέδρου που κυριεύεται από τα προσωπικά του μίση»



Η αποκάλυψη που σοκάρει προέρχεται από το βιβλίο του δημοσιογράφου της «Wall Street Journal», Michael Bender, με τίτλο «Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost» και αναφέρει: Τον Μάιο του 2020 ο πρόεδρος της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο έφτασε στο σημείο να ζητάει την εκτέλεση όσων διέρρευσαν την είδηση ότι μετέβη στο υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου στη διάρκεια των διαμαρτυριών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, αναφέρει ο συγγραφέας του ενός βιβλίου, Μάικλ Μπέντερ.

Ο Τραμπ μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους, Μπάρον, τον Μάιο του 2020 μεταφέρθηκαν στο υπόγειο καταφύγιο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών που ακολούθησαν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και την ώρα που διαδηλωτές συγκεντρώνονταν έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Μπέντερ γράφει στο βιβλίο του ότι ο Τραμπ, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, πραγματοποίησε μια τεταμένη συνάντηση με κορυφαίους στρατιωτικούς, αστυνομικούς και συμβούλους του, στους οποίους παραπονέθηκε για τη διαρροή στον Τύπο.

«Ο Τραμπ έβραζε για την ιστορία με το καταφύγιο και μόλις έφτασαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη τούς φώναζε ότι έπρεπε να αποκαλύψουν αυτόν που είχε κάνει τη διαρροή. Κάποιοι βοηθοί του ανέφεραν ότι δεν είχαν δει ποτέ άλλοτε τον πρόεδρο πιο αναστατωμένο», γράφει ο Μπέντερ.

Ο τότε επικεφαλής του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μίντοους, «προσπάθησε επανειλημμένα να ηρεμήσει τον πρόεδρο, καθώς οι τρομαγμένοι βοηθοί του απέφευγαν ακόμα και να τον κοιτάξουν», γράφει ο Μπέντερ, προσθέτοντας ότι ο προσωπάρχης του Τραμπ είπε στο αφεντικό του: «Το αναλαμβάνω. Θα μάθουμε ποιος το έκανε».

Ο Τραμπ ήταν θυμωμένος για τη διαρροή επί ημέρες και «επανειλημμένα ρωτούσε τον Μίντοους αν είχε βρει ποιος το έκανε», με τον προσωπάρχη του εμμονικά να ψάχνει τον άνθρωπο που είχε διαρρεύσει τις πληροφορίες, σύμφωνα με το βιβλίο. Στο βιβλίο σημειώνεται ακόμη ότι «όσοι είπαν ότι είχαν ακούσει την προειδοποίηση του Τραμπ είχαν ερμηνεύσει την αντίδρασή του ως ένδειξη πανικού»

Η Λιζ Χάρινγκτον, τότε εκπρόσωπος του Τραμπ, μιλώντας στο CNN την Τρίτη απέρριψε τους ισχυρισμούς στο βιβλίο του Μπέντερ. Ο τέως πρόεδρος «δεν το είπε ποτέ αυτό, ούτε το πρότεινε σε κανέναν», ανέφερε.

Σε άλλο βιβλίο, των δημοσιογράφων της εφημερίδας Ουάσινγκτον Ποστ, Carol Leonnig και Philip Rucker περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος του μεθυσμένου Ρούντι Τζουλιάνι, δικηγόρου του Τραμπ, τη νύχτα των εκλογών, όταν ο πρώην πρόεδρος έχανε τη μία πολιτεία μετά την άλλη. «Απλώς πες ότι κερδίσαμε» επαναλάμβανε σε συμβούλους, αλλά και τον ίδιο τον Ν Τραμπ ο ζαλισμένος Τζουλιάνι

«Ο Ρούντι είναι μια απεγνωσμένη φιγούρα. Και θα κάνει ο,τιδήποτε για να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αν αυτό συμπεριλαμβάνει το να πει ό,τι θα ήθελε να ακούσει ο Τραμπ, θα το έκανε με βεβαιότητα», δήλωσε ο συγγραφέας του “Landslide”, Μάικλ Γουλφ.

Σύμφωνα με τους Λέονιγκ και Ρούκερ,ο Τζουλιάνι αρνήθηκε πεισματικά να αποδεχτεί τη νίκη του Μπάιντεν στην Αριζόνα που ανακοίνωσαν σχετικά νωρίς Φοξ και Associated Press.

«Απλώς πήγαινε και κήρυξε τη νίκη εκεί αυτή τη στιγμή» φέρεται να είπε σε έναν έξαλλο Τραμπ: «Πρέπει να ανακοινώσεις τη νίκη τώρα».

Στις 2 τα ξημερώματα, ο Τραμπ μπήκε στο East Room του Λευκού Οίκου λέγοντας: «Αυτή είναι μια απάτη σε βάρος του αμερικανικού λαού. Ειναι μια ντροπή για τη χώρα μας. Ετοιμαζόμαστε να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Ειλικρινά, κερδίσαμε αυτές τις εκλογές. Τις κερδίσαμε».

Χθες κυκλοφόρησαν το «Frankly, We Did Win This Election» του Michael Bender και το «Landslide» του Michael Wolff, ενώ το τρίτο βιβλίο , «I Alone Can Fix It», από τους Carol Leonnig και Philip Rucker) θα πωλείται τις επόμενες ημέρες.