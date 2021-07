Ο Ίγκι Ποπ θα είναι αφηγητής σε ντοκιμαντέρ για τον Αιγύπτιο βασιλιά Τουταγχαμών

Ο Ίγκι Ποπ θα δανείσει τη φωνή του σε ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη του τάφου του Αιγύπτιου Φαραώ Τουταγχαμών και την έκθεση που μετέφερε τους επισκέπτες της στην Αρχαία Αίγυπτο.

Το ντοκιμαντέρ «Tutankhamun: The Last Exhibition» είναι παραγωγής της Nexo Digital και της ιταλικής πολιτιστικής εταιρείας Laboratoriorosso. Η ταινία καταγράφει την ανακάλυψη του τάφου, το 1922, και την περιοδεύουσα έκθεση «King Tut: Treasures of the Golden Pharaoh», η οποία ξεκίνησε από το Λος Άντζελες, το 2019. Η ταινία αναμενόταν να κυκλοφορήσει πέρυσι, αλλά η πανδημία καθυστέρησε την κυκλοφορία της έως το 2022.

Την έκθεση συνθέτουν περισσότερα από 150 αντικείμενα από τον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών και αναμενόταν να διαρκέσει μέχρι το 2023, αλλά τα σχέδια αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση, έκτοτε, δήλωσε ότι τα αντικείμενα δεν θα παρουσιαστούν ξανά στο εξωτερικό. Σε δηλώσεις της, η Ροζέλα Τζοφρέ της Nexus Digital είπε: «αναζητούσαμε κάποιον που θα μπορούσε να δώσει διαφορετική γοητεία στην αφήγηση της ταινίας -σκεφτήκαμε τον Ποπ και δέχτηκε».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Laboratoriorosso και παραγωγός ντοκιμαντέρ, Σάντρο Βανίνι πρόσθεσε: «Όταν ακούσαμε τη φωνή του πρώτη φορά, είπαμε ότι αυτή είναι η φωνή».

«Αυτό χρειαζόμαστε για αυτήν την ταινία. Η φωνή του Ίγκι Ποπ είναι, απλώς, απίστευτη. Όταν διάβασε την ιστορία και το τι θα αφηγηθεί, θέλησε αμέσως να συνεργαστεί μαζί μας» τόνισε.