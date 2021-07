Μπάσκετ: Στον Ολυμπιακό η Λετονή Βίτολα

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Λετονής φόργουορντ/σέντερ, Κριστίν Βίτολα. Στις πρώτες δηλώσεις της στην ιστοσελίδα του πειραϊκού συλλόγου, το νέο μταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» υπογράμμισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ με τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν.

Στόχος μου είναι να απολαύσουμε το μπάσκετ και να βοηθήσω με την εμπειρία μου την ομάδα, όσο περισσότερο μπορώ, προκειμένου να κατακτήσουμε τους στόχους μας.

Ελπίζω ότι οι φίλαθλοι μας θα μπορούν να μας υποστηρίξουν, να μας μεταφέρουν την ενέργειά τους σε κάθε παιχνίδι και να ζήσουμε μαζί τους ωραίες στιγμές».

Η ανακοίνωση:

«O ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κριστίν Βίτολα. Η Λετονή διεθνής φόργουορντ/σεντερ (ημ. γέννησης 02/06/1991, ύψος 1,96μ.), υπέγραψε το συμβόλαιο της και εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας Μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου μας.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

2006-2007: Rigas Satiksme/Kadetes (Λετονία)

2007-2008: SK Riga (Λετονία)

2008-2009: SK Riga (Λετονία)

2009-2014: The University of Texas at El Paso (NCAA)

2014-2015: Mann Filter Zaragoza (Ισπανία)

2015-2016: Perfumerias Avenida Salamanca (Ισπανία)

2016-2017: Galatasaray (Tουρκία)

2017-2018: Basket 90 Gdynia (Πολωνία)

2018-2019: TTT Riga (Λετονία)

2019-2020: Perfumerias Avenida Salamanca (Ισπανία)

2020-2021: Aluinvent DVTK Miskolc (Ουγγαρία), το Νοέμβριο του 2020 συνέχισε στη Fenerbahce και το Φεβρουάριο του 2021 υπέγραψε στην Τουρκική Elazig Il Ozel Idare».