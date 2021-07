Άνοιξε η αυλαία του 74ου Φεστιβάλ των Καννών

«Αυτός ο κόσμος διευθύνεται από γκάνγκστερ»: ο Σπάικ Λι, ο πρώτος μαύρος σκηνοθέτης που προεδρεύει στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ των Καννών κατήγγειλε σήμερα, όπως και άλλα μέλη της, τις φυλετικές διακρίσεις αλλά και την πολιτική των προέδρων της Ρωσίας και της Βραζιλίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Με την έναρξη της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της Επιτροπής, ο Νεοϋορκέζος σκηνοθέτης, φορώντας ένα μαύρο καπελάκι με την ημερομηνία 1619 (τη χρονιά που έφτασαν στις ΗΠΑ οι πρώτοι σκλάβοι), επανήλθε στο θέμα των μαύρων της Αμερικής, το οποίο εξερευνά αδιάκοπα στις ταινίες του, αρχής γενομένης με το εμβληματικό «Κάνε το σωστό» (Do the right thing, 1989).

Πάνω από 30 χρόνια μετά την ταινία αυτή «θα πίστευε κανείς ότι θα είχαν σταματήσει να κυνηγούν τους μαύρους σαν τα ζώα», είπε ο Σπάικ Λι, αναφερόμενος στους Αφροαμερικανούς, θύματα αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, όπως στον «αδελφό Έρικ Γκάρντνερ» ή τον «βασιλιά Τζορτζ Φλόιντ» που «σκοτώθηκαν, λιντσαρίστηκαν».

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης επιτέθηκε επίσης στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αποκαλεί «πορτοκαλί παράγοντα», στον Μπολσονάρου και τον Πούτιν. «Δεν έχουν ούτε ηθική, ούτε ενδοιασμούς. Πρέπει να εναντιωθούμε σε αυτού του είδους τους γκάνγκστερ», σχολίασε.

Ο Σπάικ Λι απάντησε, επίσης, στην ερώτηση μιας δημοσιογράφου από τη Γεωργία που αναφέρθηκε στην κατάσταση της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ στη χώρα της, όπου η Παρέλαση Υπερηφάνειας ματαιώθηκε την Δευτέρα, μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν την Κυριακή από ομοφοβικές ομάδες. «Σας ευχαριστούμε που θέτετε αυτό το θέμα στον διεθνή Τύπο. Τώρα επαφίεται στους δημοσιογράφους να περάσουν το μήνυμα», είπε ο σκηνοθέτης, εκφράζοντάς της τη στήριξή του.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου επέκρινε την πολιτική της κυβέρνησης της χώρας του απέναντι στην πανδημία της Covid-19 αλλά και «την περιφρόνησή της για τον πολιτισμό».

Η Επιτροπή, που κυριαρχείται από γυναίκες, επανήλθε επίσης στο καυτό θέμα της θέσης των γυναικών στον κινηματογράφο. «Πιστεύω πραγματικά ότι η πλειονότητα των γυναικών μπορεί να επιλέξει διαφορετικές ταινίες, να αντιδράσει διαφορετικά. Οι γυναίκες γράφουν με άλλον τρόπο τα μυθιστορήματά τους, τα τραγούδια τους. Είμαι περίεργη να δω τι θα βγει», είπε η Βρετανίδα ηθοποιός Μάγκι Γκίλενχαλ.

Το 74ο Φεστιβάλ των Καννών, που πέρυσι ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας, άνοιξε σήμερα την αυλαία με την ταινία «Annette» του Λεός Καράξ, με πρωταγωνιστές τη Μαριόν Κοτιγιάρ και τον Άνταμ Ντράιβερ.

Οι προβολείς έπεσαν, στη συνέχεια, στην ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Τζόντι Φόστερ, 58 ετών, στην οποία απονεμήθηκε τιμητικός Χρυσός Φοίνικας για το σύνολο της καριέρας της.

Παρών στις Κάννες είναι και ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, χωρίς ταινία αυτή τη φορά, αλλά μόνο για να γιορτάσει «την επιστροφή» του Φεστιβάλ μετά την πανδημία.