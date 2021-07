Τα νεότερα για τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του Covid-19

Προσφάτως, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε άδεια έκτακτης ανάγκης (EUA) για την χρήση του ανταγωνιστή του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) (tocilizumab) ως θεραπεία για τον COVID-19 σε νοσηλευόμενους ενήλικες και παιδιά ηλικίας δύο ετών και άνω που ήδη λαμβάνουν συστηματικά κορτικοστεροειδή και χρειάζονται υποστήριξη με συμπληρωματικό οξυγόνο, μη επεμβατικό ή επεμβατικό μηχανικό αερισμό.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), αναφέρουν ότι η έγκριση του FDA βασίστηκε σε δεδομένα από τέσσερις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες που αξιολόγησαν το tocilizumab ως θεραπεία για τη νόσο COVID-19 σε περισσότερους από 5.500 νοσηλευόμενους ασθενείς.

Οι μελέτες έδειξαν ότι το Tocilizumab μπορεί να βελτιώσει την έκβαση της νόσου σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή και που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο ή αναπνευστική υποστήριξη. Οι παγκόσμιες δοκιμές περιελάμβαναν τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες EMPACTA (NCT04372186), COVACTA (NCT04320615) και τις μελέτες REMDACTA (NCT04409262). Η τυχαιοποιημένη μελέτη RECOVERY(NCT04381936) ήταν η μεγαλύτερη, διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιέλαβε περισσότερους από 4.000 νοσηλευμένους ασθενείς με COVID-19, βελτίωσε την πιθανότητα εξιτηρίου από το νοσοκομείο εντός 28 ημερών από 47% σε 54% και μείωσε σημαντικά την πιθανότητα επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή θανάτου από 38% σε 33%. Από τις μελέτες αυτές η RECOVERY και η EMPACTA έδειξαν όφελος από την χορήγηση του tocilizumab αλλά όχι οι μελέτες REMDACTA ή η COVACTA.

Επιπλέον, ο FDA συνέστησε τη χρήση δύο άλλων θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα που έχουν λάβει άδεια έκτακτης ανάγκης (EUA): ένα «κοκτέιλ» δύο αντισωμάτων της Regeneron και το Sotrovimab (πρώην VIR-7831), το οποίο αναπτύσσεται από την GlaxoSmithKline (GSK) και την Vir Biotechnology. Η απόφαση στηρίχθηκε σε παρόμοια δεδομένα in vitro ανάλυσης που ήταν διαθέσιμα για το REGEN-COV και το sotrovimab, που έδειξαν ότι είναι πιθανό να διατηρούν τη δραστικότητα τους έναντι των παραλλαγών P.1 ή B.1.351.

Ακολουθεί πίνακας με πρόσφατα παγκόσμια δεδομένα σχετικά με την πανδημία που αφορούν σε 30 κράτη με τη μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου COVID-19.

Global case count (as of July 5, 09:21 ET): 183,905,995 confirmed cases; 3,979,407 deaths (2.2%). The following are the 30 countries with the highest case counts as of July 5, 09:21 ET.

Country Total confirmed cases Total deaths Confirmed cases per million population Deaths per million population % of population partly vaccinated * % of population fully vaccinated * US 33,718,734 605,529 102,727 1,845 7.50% 47.04% India 30,585,229 402,728 22,381 295 16.05% 4.56% Brazil 18,769,808 524,417 88,935 2,485 23.52% 13.01% France++ 5,848,528 111,328 87,212 1,660 19.07% 31.20% Russia 5,568,104 136,279 38,386 940 4.87% 12.24% Turkey 5,440,368 49,874 65,209 598 24.07% 18.71% United Kingdom^ 4,920,174 128,486 73,619 1,922 17.17% 49.52% Argentina 4,535,473 95,904 100,925 2,134 29.68% 9.70% Colombia^ 4,350,495 108,896 86,422 2,163 8.77% 14.62% Italy 4,263,317 127,649 70,705 2,117 24.24% 33.24% Spain+ 3,833,868 80,911 81,438 1,719 16.00% 39.50% Germany 3,738,499 91,039 44,970 1,095 17.44% 38.62% Iran~ 3,270,843 84,949 39,378 1,023 2.90% 1.95% Poland 2,880,308 75,085 75,854 1,977 8.49% 36.73% Mexico 2,540,068 233,622 19,910 1,831 9.89% 15.38% Indonesia 2,313,829 61,140 8,473 224 6.61% 5.11% Ukraine 2,305,013 54,784 51,907 1,234 2.80% 1.94% Peru^ 2,065,113 193,230 63,521 5,944 4.10% 9.93% South Africa 2,062,896 61,840 35,227 1,056 4.78% 0.81% Netherlands 1,716,870 18,039 99,049 1,041 24.03% 36.18% Czechia^ 1,668,040 30,311 156,332 2,841 15.18% 32.54% Chile++ 1,569,784 33,103 82,831 1,747 10.38% 55.89% Philippines+ 1,441,746 25,192 13,312 233 4.84% 2.46% Canada 1,424,359 26,316 37,893 700 33.56% 35.02% Iraq~~ 1,371,475 17,316 34,889 440 0.72% 0.64% Sweden^^ 1,090,880 14,631 106,061 1,422 18.12% 31.38% Belgium+ 1,086,508 25,185 94,608 2,193 27.42% 35.15% Romania^^ 1,080,979 33,973 55,772 1,753 0.92% 23.73% Pakistan 963,660 22,427 4,452 104 6.35% 1.52% Bangladesh^ 954,881 15,229 5,794 92 0.94% 2.60%

^ Vaccination data as of July 3; ^^ vaccination data as of July 2; + vaccination data as of July 1; ++ vaccination data as of June 30; ~ vaccination data as of June 29; ~~ vaccination data as of June 20.