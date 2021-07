Ο πρώτος φετινός καύσωνας διήρκησε 11 ημέρες

Οι τελευταίες δύο εβδομάδες του Ιουνίου του 2021 χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερα υψηλές τιμές θερμοκρασίας στη χώρα μας και σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας των τελευταίων τουλάχιστον 12 ετών, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Τα "σκήπτρα" κατέχουν τα Χανιά με 44,3 βαθμούς την 1η Ιουλίου.

Παράλληλα, οι συνθήκες καύσωνα που επικράτησαν για ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα (11) ημέρες στο σύνολο σχεδόν της χώρας, ευνόησαν την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να καταγράφει 428 εστίες δασικών πυρκαγιών την ίδια χρονική περίοδο.

Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες του αέρα, οι ασθενείς άνεμοι και η ηλιοφάνεια που επικράτησαν, επηρέασαν και την επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας στην Ελλάδα, η οποία πλέον κυμαίνεται 3-4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας για παράδειγμα στο Βόρειο Αιγαίο τους 29 ° C.

Επιπλέον, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών από την έναρξη λειτουργίας τους σημειώθηκαν σε εννέα μετεωρολογικούς σταθμούς του ΕΑΑ-meteo: Βατερή-Λίμνη Ευβοίας 43,0 ° C, Αυλίδα 43,0 ° C, Χαλκίδα 42,9 ° C, Πλατανιάς 42,9 ° C, Αλικιανός 42,5 ° C, Χανιά 42,6 ° C, 'Αγ. Πάντες Χανίων 42,2 ° C, Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου 41,8 ° C, και Βαγιωνιά Ηρακλείου 41,8 ° C.

Τέλος, σε ακόμη οκτώ μετεωρολογικούς σταθμούς η θερμοκρασία έφτασε ή πλησίασε τα προηγούμενα ρεκόρ: Τανάγρα 43,2 ° C (ίση με 02/07/2017), Νεμέα 42,2 ° C (ίση με 25/07/2009 και 01/07/2017), Λευκοχώρι Φθιώτιδας 42,9 ° C (43,4 ° C στις 30/06/2017), Γαλαξίδι 41,6 ° C (41,9 ° C στις 02/07/2017), Μακρακώμη 41,6 ° C (41,9 ° C στις 25/07/2009), 'Αργος 43,8 ° C (44,1 ° C στις 01/07/2017), Μονεμβασιά 42,7 ° C (45,2 ° C στις 26/06/2007) και στα Χανιά Πολυτεχνείο 43,2 ° C (43,7 στις 26/06/2007).