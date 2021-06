Επιδημία κορωνοϊού στην ανατολική Ασία πριν 20.000 χρόνια

Διεθνής μελέτη έδειξε ότι μια επιδημία κορωνοϊού ξέσπασε στην περιοχή της ανατολικής Ασίας πάνω από 20.000 χρόνια πριν, με ίχνη της να εντοπίζονται στο γενετικό προφίλ των ανθρώπων από την περιοχή αυτή.

Ο καθηγητής Κιρίλ Αλεξάντροφ από τη CSIRO-QUT Synthetic Biology Alliance και το Centre for Genomics and Personalised Health του QUT (Queensland University of Technology) ανήκει σε μια ομάδα ερευνητών από το University of Arizona, το University of California San Francisco και το University of Adelaide που δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο Current Biology.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν υπάρξει τρία ξεσπάσματα σοβαρών επιδημιών από κορωνοϊούς: Ο SARS-CoV, που προήλθε από την Κίνα το 2002 και προκάλεσε πάνω από 800 θανάτους, ο MERS-CoV που είχε πάνω από 850 νεκρούς και ο SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19 και έχει σκοτώσει 3,8 εκατ. θανάτους. Ωστόσο, η μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε πως χιλιάδες χρόνια πριν είχε ξεσπάσει και άλλη μια μεγάλη επιδημία κορωνοϊού.

«Το γονιδίωμα του σύγχρονου ανθρώπου περιλαμβάνει εξελικτικές πληροφορίες που χρονολογούνται πίσω δεκάδες χιλιάδες χρόνια, σαν να μελετάς τους δακτυλίους ενός δέντρου, που μας δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες που βίωνε ενώ μεγάλωνε» είπε ο καθηγητής Αλεξάντροφ.

Στο πλαίσιο της μελέτης οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το 1000 Genomes Project, που είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος κατάλογος κοινών ανθρώπινων γενετικών παραλλαγών, και εξέτασαν τις μεταβολές στην κωδικοποίηση των γονιδίων για πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με SARS-CoV-2. Μετά συνέθεσαν ανθρώπινες πρωτεΐνες και πρωτεΐνες SARS-CoV-2 χωρίς να χρησιμοποιούν ζωντανά κύτταρα και έδειξαν ότι αλληλεπιδρούσαν ευθέως, και υποδείκνυαν ειδικότερα τη διατηρημένη φύση του μηχανισμού που οι κορωνοϊοί χρησιμοποιούν για να εισβάλλουν σε κύτταρα.

Επιστήμονες της ομάδας έκαναν εξελικτική ανάλυση, με αποτέλεσμα να βρουν στοιχεία πως οι πρόγονοι των ανθρώπων της ανατολικής Ασίας (οι περιοχές που είναι σήμερα η Κίνα, η Ιαπωνία, η Μογγολία, η Βόρεια Κορέα, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν) είχαν βιώσει μια επιδημία παρόμοια με αυτήν της Covid-19, όπως είπε ο Αλεξάντροφ.

Στην πορεία της επιδημίας η φυσική επιλογή ευνόησε παραλλαγές γονιδίων με προσαρμοστικές αλλαγές οι οποίες φαίνεται πως οδηγούσαν σε ελαφρύτερη νόσηση, σημείωσε ο καθηγητής. «Αναπτύσσοντας μεγαλύτερη γνώση στους αρχαίους ιούς- εχθρούς μας, έχουμε καλύτερη κατανόηση ως προς το πώς τα γονιδιώματα διαφορετικών ανθρώπινων πληθυσμών προσαρμόστηκαν στους ιούς, που πρόσφατα αναγνωρίστηκαν ως σημαντική κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης εξέλιξης» πρόσθεσε.