Πώς το Πεκίνο προσπαθεί να «ξεριζώσει» τα κρυπτονομίσματα από την Κίνα

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως σύστησε σε κάποιες τράπεζες και εταιρείες πληρωμών να παρέμβουν πιο έντονα για την καταστολή των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, στην πιο πρόσφατη κίνηση των κινεζικών αρχών να περιορίσουν τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε μεγάλη πτώση του Bitcoin, σε χαμηλό δύο εβδομάδων, και του Ether, σε χαμηλό πέντε εβδομάδων. Την Τρίτη οι τιμές φάνηκαν να σταθεροποιούνται.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ανακοίνωση της PBOC (People's Bank of China) ήρθε μετά από μια συνάντηση με τράπεζες και εταιρείες πληρωμών, όπου τους ζητήθηκε να ελέγχουν λεπτομερώς τους λογαριασμούς πελατών, να βρίσκουν αυτούς που εμπλέκονταν σε συναλλαγές με bitcoins και να κόβουν τα κανάλια πληρωμών τους. Στην συνάντηση συμμετείχαν οι China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China και Postal Savings Bank of China, καθώς και η Alipay. Όλοι δεσμεύτηκαν να συμμορφωθούν.

Οι εξελίξεις αυτές κάνουν δυσκολότερες τις συναλλαγές με κρυπτοσυναλλάγματα στην Κίνα, ακόμα και μέσω καναλιών που έχουν αποφύγει περιορισμούς στο παρελθόν.

«Ο νόμος δεν έχει αλλάξει, μόνο η επιβολή του» είπε ο Μπόμπι Λη, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ballet, μιας εφαρμογής cryptocurrency wallet και πρώην διευθύνων σύμβουλος της BTC China, του πρώτου ανταλλακτηρίου bitcoins της Κίνας.