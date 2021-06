DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225: Νέα plug-in υβριδική έκδοση

Η γκάμα των εκδόσεων του DS 7 CROSSBACK E-TENSE επεκτείνεται, με την έλευση της νέας δυναμικής, πολυτελούς έκδοσης E-TENSE 225. Η εξειδίκευση και η προηγμένη τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη Formula E από το 2015 έως και σήμερα - που έχει αναδείξει την DS Automobiles για 2η συνεχόμενη χρονιά Πρωταθλήτρια τόσο στους Κατασκευαστές, όσο και στους οδηγούς - επεκτείνεται στην πλέον ολοκληρωμένη plug-in υβριδική γκάμα της DS Automobiles.

Πρόκειται για τη 2η plug-in υβριδική έκδοση στη γκάμα του μοντέλου - μετά την κορυφαία E-TENSE 4x4 300HP, που συνδυάζει το οικολογικό προφίλ με όλα τα δυναμικά χαρακτηριστικά, σε ένα οικονομικότερο “σύνολο”, που απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό που αναζητά κομψότητα, πολυτέλεια, πλήθος καινοτόμων τεχνολογιών και κορυφαία άνεση. Ο συνδυασμός του turbo κινητήρα βενζίνης των 1,6 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα, στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει 225 ίππους και 360 Nm ροπής. Η ισχύς αυτή καταλήγει στους εμπρός τροχούς, ενισχύοντας σημαντικά τη γκάμα του μοντέλου.

Η εν λόγω έκδοση διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 110kW, έναν κινητήρα εσωτερικής καύσεως 180 ίππων και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 13,2kW. Η συνδυαστική ισχύς των 225 ίππων, καταλήγει μέσω του αυτόματου κιβωτίου 8 ταχυτήτων (ΕΑΤ8) στους εμπρός τροχούς. Το DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225, επιτυγχάνει αυτονομία της τάξεως των 55χλμ (μέτρηση WLTP) σε λειτουργία μηδενικών εκπομπών προσφέροντας την μέγιστη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία, ενώ εκπέμπει μόλις 31γρμ/χλμ CO2 σε υβριδική χρήση. Η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι 1,4 λτ/100 χλμ στην υβριδική λειτουργία, ενώ παράλληλα μέσω Wallbox 7,4kW το μοντέλο παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης της μπαταρίας σε 1 ώρα και 45 λεπτά καθότι διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή (On-Board Charger) ισχύος 7,4 kW. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν επηρεάζει τόσο τους χώρους στο εσωτερικό της καμπίνας, όσο και τον χώρο αποσκευών λόγω της έξυπνης ενσωμάτωσης των μπαταριών κάτω από το πάτωμα.

Το DS 7 CROSSBACK E-TENSE, παρέχεται με υπηρεσίες τηλεματικής, χωρίς καμία απολύτως χρέωση εφ’ όρου ζωής, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να ελέγχουν και να διαχειρίζονται από απόσταση τις λειτουργίες του αυτοκινήτου τους. Πιο συγκεκριμένα με την υπηρεσία E-TENSE Remote Control, η οποία προσφέρεται μέσω της εφαρμογής My DS, κάθε ιδιοκτήτης έχει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία φόρτισης του αυτοκινήτου του. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, η αυτονομία και ο χρόνος που χρειάζεται να φορτιστεί πλήρως, είναι μερικές από τις πληροφορίες που μπορεί να έχει ο κάτοχος του DS 7 CROSSBACK E-TENSE όπου κι αν βρίσκεται. Παράλληλα μπορεί να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μια διαδικασία που ολοκληρώνεται παίρνοντας ενέργεια από την πηγή της φόρτισης και όχι από την μπαταρία, ώστε να μην επηρεάζεται η αυτονομία ή να προγραμματίσει τη φόρτιση στην οικία του, για να επωφεληθεί από τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ότι αφορά στις εκδόσεις εξοπλισμού, το Plug-in υβριδικό DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225, διατίθεται σε 2 εκδόσεις: So Chic & Performance Line, που είναι εφάμιλλες των αντίστοιχων 4Χ4 εκδόσεων. Με τις τιμές διάθεσης από €46.300 (So Chic) με το όφελος του προγράμματος Eco-Bonus και τα απόλυτα προσαρμοσμένα στις δικές σας εξατομικευμένες ανάγκες χρηματοδοτικά προγράμματα με χαμηλό επιτόκιο που προσφέρει αποκλειστικά η DS ΑUTOMOBILES στην Ελληνική αγορά, το νέο DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 τοποθετείται ανάμεσα στις πλέον κορυφαίες προτάσεις σε μια ιδιαίτερα ανερχόμενη κατηγορία, αυτή των premium C SUV που στο πρώτο τετράμηνο του 2021, σημείωσε αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 26,8%.