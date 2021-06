ΕΚΠΑ: Τιμάμε την Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη- «Δώσε αίμα και κράτα τον παλμό»

Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Η Καθηγήτρια Μαριάννα Πολίτου και ο Καθηγητής Αντώνης Καττάμης (Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), εκ μέρους όλων των μελών του ΕΚΠΑ απευθύνουν το παρακάτω μήνυμα.

"Την ημέρα αυτή τιμάμε όλους όσους, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, συμπαραστέκονται στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί δείγμα πολιτισμού, δείγμα προηγμένων κοινωνιών.

Την ημέρα αυτή η σκέψη μας κατευθύνεται και σε όλους τους συνανθρώπους μας που η ζωή τους εξαρτάται από μεταγγίσεις και ενστερνιζόμαστε το κέλευσμα της Π.Ο.Υ. για το φετινό εορτασμό « Δώσε αίμα και κράτα τον παλμό» (Give blood and keep the world beating). Ένα μήνυμα πολύ σημαντικό, ειδικά για τη χώρα μας, που παρουσιάζει αυξημένο αριθμό μεταγγισοεξαρτώμενων ασθενών με διάφορα νοσήματα αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας που η πανδημία έχει φέρει σημαντικές δυσκολίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας παγκοσμίως.

Σε πρόσφατο συνεργατικό άρθρο https://bloodandbeyond.com/covid-19-policy-briefing/ από ειδικούς από τους τομείς της αιματολογίας και αιμοδοσίας, τη νοσηλευτική και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών αναδείξαμε τον τρόπο που η πανδημία COVID-19 επηρεάζει τη χρήση αίματος, τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και τους ασθενείς στους οποίους οι μεταγγίσεις ενδείκνυνται κλινικά. Το άρθρο, που είναι μια εισήγηση πολιτικής από την πρωτοβουλία Blood and Beyond (https://www.bloodandbeyond.com/), παρέχει προτάσεις για την αντιμετώπιση της πρόκλησης και απεικονίζει γιατί η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ συντονισμένο όραμα για τη χρήση αίματος, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη μετάβαση στη βέλτιστη διαχείριση αίματος ασθενούς, όπως υποστηρίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)".