Eurovision: Οι Måneskin κατηγορούνται πως «έκλεψαν» το τραγούδι «Zitti e buoni»

Το συγκρότημα των Måneskin με τον πολυσυζητημένο frontman του συγκροτήματος Damiano David έφεραν τη νίκη για την Ιταλία στη φετινή Eurovision, με τη χώρα να αναλαμβάνει τη διοργάνωση του 2022.

Πριν καλά καλά καταλαγιάσει η αναστάτωση σχετικά με τη χρήση ή μη ναρκωτικών ουσιών από τον Damiano στο green room κατά τη διάρκεια του τελικού, και την τελεσίδικη ετυμηγορία της EBU που τον απαλλάσσει από όλες τις κατηγορίες, μια νέα περιπέτεια έρχεται για το νεανικό συγκρότημα από τη Ρώμη.

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «De Staat van Stasse» του NPO Radio 2 της Ολλανδίας, οι παρουσιαστές φιλοξένησαν τον Gert van de Velde από το Veluwe FM. Καθώς του έβαλαν να ακούσει το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision «Zitti e buoni», ο ίδιος αναγνώρισε πίσω από τη μελωδία του τραγουδιού το «You Want It, You’ve Got It» των The Vendettas, ενός ολλανδικού πανκ συγκροτήματος που ίδρυσε ο Joris Linssen το 1985 και δραστηριοποιήθηκε μέχρι το 1992.

Για την εν λόγω υπόθεση τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Joris Lissens, μέλος των The Vendettas, ο οποίος στον ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL Boulevard δήλωσε τα εξής: «Είχα αμέσως την εντύπωση ότι άκουγα ένα riff από το συγκρότημά μου. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για λογοκλοπή. Αυτοί οι νέοι δεν είχαν γεννηθεί ακόμη όταν φτιάξαμε το συγκρότημά μας. Αλλά όπως είπε ο ίδιος ο Måneskin, το rock and roll δεν πεθαίνει ποτέ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μουσική του «Zitti e buoni» έγινε στόχος σχετικά με θέμα αντιγραφής-λογοκλοπής. Το εν λόγω τραγούδι δέχθηκε πυρά από τον Dade των Linea77, ο οποίος υπογράμμισε τις ομοιότητές του με το ψυχεδελικό blues-funky τραγούδι «F.D.T. – Fuori di testa» του Anthony Laszlo.

Την υπόθεση διερεύνησε η Sony Music Italia και επεσήμανε πως «όχι μόνο δεν υπάρχει παρουσία μελωδικής λογοκλοπής στη φωνητική γραμμή (που προστατεύεται κυρίως από τους ισχύοντες νόμους) αλλά δεν υπάρχει ούτε οργανική λογοκλοπή στην ίδια την αρμονική δομή». Έτσι το τραγούδι παρέμεινε στο διαγωνισμό του Φεστιβάλ του Σανρέμο, στο οποίο απέσπασε την πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την Eurovision όπου και θριάμβευσε.

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, το ιταλικό συγκρότημα απολαμβάνει αυτή την σημαντική, για την καριέρα του, στιγμή. Οι Måneskin σχεδιάζουν την επερχόμενη περιοδεία τους ενώ βρίσκονται ήδη στο στούντιο για την ολοκλήρωση του άλμπουμ τους «Teatro d’Ira» (Θέατρο Οργής).

