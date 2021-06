Το τρίτο μάτι του μέλλοντος

Ένας σχεδιαστής βιομηχανικών προϊόντων της Νότιας Κορέας έχει βρει μια περίεργη λύση για τους «κολλημένους» των smartphones που δεν μπορούν να πάρουν τα μάτια τους μακριά από την οθόνη τους ώστε να σταματήσουν να πέφτουν πάνω σε τοίχους ή άλλα εμπόδια.

Ο Paeng Min-wook, 28 ετών, έχει αναπτύξει ένα ρομποτικό μάτι που το ονόμασε «The Third Eye», το οποίο οι εμμονικοί χρήστες smartphones να τοποθετούν στο μέτωπό τους, ώστε να μπορούν να περιηγηθούν εν κινήσει.

Η συσκευή ανοίγει το ημιδιαφανές βλέφαρό της κάθε φορά που αισθάνεται ότι το κεφάλι του χρήστη έχει χαμηλώσει για να κοιτάξει ένα smartphone. Όταν ο χρήστης έρχεται σε απόσταση ενός έως δύο μέτρων από ένα εμπόδιο, η συσκευή ακούγεται για να προειδοποιήσει τον επικείμενο κίνδυνο.

«Αυτό είναι το βλέμμα της μελλοντικής ανθρωπότητας με τρία μάτια», δήλωσε ο Paeng, που κάνει μεταπτυχαικό στη μηχανική σχεδιασμού καινοτομίας στο Royal College of Art και το Imperial College London, στο Reuters, καθώς παρουσόασε τη χρήση του The Third Eye στη Σεούλ.

«Καθώς δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από τα smartphone, το επιπλέον μάτι θα χρειαστεί στο μέλλον».

naftemporikigr με πληροφορίες Reuters