Γήπεδο μπάσκετ στο Canary Wharf του Λονδίνου

Στους δημόσιους χώρους έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του ο φημισμένος ντιζάινερ Yinka Ilori και προσφάτως, ολοκλήρωσε στο Canary Wharf, στη χρηματοπιστωτική καρδιά του Λονδίνου, ένα γήπεδο για μπάσκετ για δύο ομάδες των τριών σε μόνο μία μπασκέτα.

Το γήπεδο είναι στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Στην άκρη του γηπέδου, γύρω γύρω, το σλόγκαν «Be the best you can be», με έντονα, κεφαλαία γράμματα. Το σλόγκαν αποσκοπεί να απαλύνει την ενοχή που ενδεχομένως αισθάνονται οι παίκτες οι οποίοι ήταν ανενεργοί καθώς παρέμεναν στο σπίτι εξαιτίας της συνεχιζόμενης καραντίνας.

«Δεν ήθελα να πιέζεται πολύ ο κόσμος· αντιθέτως, να γιορτάζουν το ότι είναι ζωντανοί και ότι είναι με την οικογένεια και τους φίλους τους, γιατί δεν τα κατάφεραν όλοι να τη βγάλουν τη χρονιά» είπε ο Ilori. «Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου - νομίζω ότι αυτό ισχύει για οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας».

Το παρκέ του γηπέδου είναι από τρισδιάστατο εκτυπωτή και κατασκευάστηκε από την εταιρεία OnCourt. Αυτό επιτρέπει την εγχάραξη των μοτίβων του Ilori στο υλικό, κάτι το οποίο διασφαλίζει την ανθεκτικότητα των ζωηρών χρωμάτων στον χρόνο.

Για τον Ilori, το πρότζεκτ είναι ένδειξη καινούργιου ενδιαφέροντος μετά την πανδημία για δημόσιους χώρους.

«Περάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να πηγαίνουμε σε μουσεία και γκαλερί. Το να έχεις όμως το έργο σου σε δημόσιους χώρους, το κάνει προσβάσιμο σε όλους - σε κάθε φυλή και κάθε κουλτούρα. Ανεξαρτήτως του πόσα χρήματα έχεις, μπορείς σε δημόσιους χώρους να έχεις πρόσβαση σε τέχνη γιατί είναι δωρεάν. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι αυτό που κάνουν στο Canary Wharf είναι πάρα πολύ σημαντικό» τόνισε.