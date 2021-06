Στην Πάτρα αύριο ο Μ. Βαρβιτσιώτης για το 9ο Regional Growth Conference

Στο 9ο Regional Growth Conference που διεξάγεται στην Πάτρα θα συμμετάσχει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αύριο, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, και ώρα 17.00.

Ειδικότερα, θα λάβει μέρος στη συζήτηση με θέμα «Mediterranean Dimension of the EU Conference on the Future of Europe», στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, η κα. Ρόδη Κράτσα, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων (μέσω τηλεδιάσκεψης) και ο κ. Νάσερ Καμέλ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συζήτηση εδώ

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του RGC εδώ