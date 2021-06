Από τους θερμότερους ανοιξιάτικους μήνες της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα ο φετινός Μάιος

Αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκε η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη ήταν ο πιο θερμός Μάιος τουλάχιστον από το 2010, ενώ για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήταν ο δεύτερος κατά σειρά πιο θερμός Μάιος την ίδια περίοδο.

Πιο αναλυτικά, στη Μακεδονία και στη Θράκη η μέση μέγιστη θερμοκρασία κυμάνθηκε 0,8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τη μέση τιμή (τέταρτη υψηλότερη της δεκαετίας), στη Δυτική Ελλάδα +0,9 ° C (η πέμπτη υψηλότερη της δεκαετίας), στη Θεσσαλία καταγράφηκαν αποκλίσεις +1,5 ° C (δεύτερη υψηλότερη της δεκαετίας μετά τον Μάιο του 2013), στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη +1,9 ° C +2ºC, και +2ºC αντίστοιχα (οι υψηλότερες της δεκαετίας), ενώ στα νησιά του Αιγαίου εκτός της Κρήτης καταγράφηκε μικρότερη απόκλιση κατά +1,2 ° C (δεύτερη υψηλότερη μετά τον Μάιο του 2018).

Κύρια αιτία των παρατεταμένα υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα ήταν η επικράτηση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου, με αποτέλεσμα τη ροή θερμών αερίων μαζών από την Αφρική προς τα Βαλκάνια.

Αντίθετα με την Ελλάδα, στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη η μέση θερμοκρασία του Μαΐου 2021 κυμάνθηκε περίπου 4-5 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πηγή: ΑΜΠΕ