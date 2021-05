Μόσχα:«Ξένος πράκτορας» και η ρωσική Wikipedia!

Η ρωσική Wikipedia ενδέχεται να υποστεί κυρώσεις και να χαρακτηρισθεί «ξένος πράκτορας» σε περίπτωση που ανοίξει παράρτημα στην Ρωσία. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας Wikipedia.ru, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Wikipedia στην Ρωσία Στανισλάβ Καζλόφσκι, μιλώντας στην διευρυμένη συνεδρίαση της επιτροπής της Κρατικής Δούμας που είναι αρμόδια για την πολιτική της πληροφόρησης, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

«Εάν θα δημιουργηθεί επίσημη αντιπροσωπεία της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωσης στην Ρωσία, αυτομάτως γίνεται “ξένος πράκτορας”, και της επιβάλλονται όλες αυτές οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους ξένους πράκτορες» δήλωσε ο Καζλόφσκι στην συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία συζητά το νομοσχέδιο που υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής να ανοίγουν παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στη Ρωσία.

Ο Καζλόφσκι πρόσθεσε ότι η Wikipedia είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το ρωσικό της τμήμα υπάρχει χάρη στις συνδρομές των χρηστών, ενώ τα άρθρα συντάσσονται από επισκέπτες, οι οποίοι είναι και πνευματικοί ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου περιεχομένου.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής της κρατικής Δούμας Αλεξάντρ Χιονστέιν, που τυγχάνει και ένας από τους συντάκτες του νομοσχεδίου, διευκρίνισε ότι η προκαταρκτική απαρίθμηση των ιστοσελίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα υποχρεωθούν να ανοίξουν παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ρωσία περιλαμβάνει 20 πλατφόρμες, οι εξής: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch.tv, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing.com, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, τα on-line καταστήματα Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, καθώς και η Wikipedia.org.

Πηγές: ΑΜΠΕ, TASS