Σχέδια για γιγαντιαία πλωτή ανεμοτουρμπίνα

Ερευνητές του GE Research αποκάλυψαν λεπτομέρειες σχετικά με ένα συνεχιζόμενο διετές project μέσω του προγράμματος ATLANTIS (Aerodynamic Turbines Lighter and Afloat with Nautical Technologies and Integrated Servo-control) του ARPA-E, για τον σχεδιασμό τεχνολογιών που θα υποστηρίζουν μια πλωτή υπεράκτια ανεμοτουρμπίνα των 12 MW.

Η GE συνεργάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος με τη Glosten. Το Floating Wind Turbine είναι ένα αό μια σειρά προγραμμάτων τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με την ενέργεια από τη GE Research που παρουσιάστηκαν στην ετήσια ARPA-E Innovation Summit.

O Ρότζιερ Μπλομ, επικεφαλής ερευνητής του προγράμματος υπογράμμισε το μέγεθος ενός τέτοιου εγχειρήματος- της κατασκευής μιας πλωτής πλατφόρμας που μπορεί να υποστηρίζει μια τέτοια γιγαντιαία δομή. «Ο σχεδιασμός μιας πλωτής τουρμπίνας είναι σαν να βάζεις ένα λεωφορείο σε μια ψηλή κολώνα, να το κάνεις να επιπλέει και μετά να το σταθεροποιείς ενώ αλληλεπιδρά με τους ανέμους και τα κύματα. Κάτι τέτοιο είναι πρόκληση τόσο σχεδιασμού όσο και ελέγχου».

Συνδυάζοντας μια τουρμπίνα των 12 MW με την τεχνολογία πλατφόρμας της Glosten, η ομάδα ανέλαβε την πρόκληση του σχεδιασμού μιας ελαφράς πλωτής τουρμπίνας με 35% λιγότερη μάζα στον πύργο και στην πλωτή πλατφόρμα. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού που θα παράγεται από την τουρμπίνα αυτή- και ο Μπλομ τόνισε ότι τέτοιου είδους εξελίξεις θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα ως προς την παραγωγή ενέργειας από υπεράκτιες πλατφόρμες.

«Με τη Haliade-X της GE, την πιο ισχυρή υπεράκτια ανεμοτουρμπίνα που έχει φτιαχτεί ως τώρα στον κόσμο, απλά αρχίζουμε να εξετάζουμε τις μελλοντικές δυνατότητες της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σε Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλα μέρη του κόσμου» είπε σχετικά. «Σήμερα αυτές οι “fixed bottom” ανεμοτουρμπίνες περιορίζονται σε βάθη 60 μέτρων και λιγότερο. Με πλωτές τουρμπίνες θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε δραματικά τις δυνατότητες της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σε περιοχές με βάθη 60 μέτρων ή μεγαλύτερα».