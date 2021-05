Ν. Δένδιας: Ευρωπαϊκή «ανάνηψη» από τη πανδημία μέσα από την εξωτερική πολιτική  

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα σε διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρίας Global Counsel Λόρδο Μάντελσον, με θέμα «Reshaping the EU post-covid: Greece’s perspective on foreign policy as the key to recovery».

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την ελληνική εξωτερική πολιτική όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, καθώς και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόσφατο «απαράδεκτο συμβάν» με την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Λευκορωσία, καθώς και στο μεταναστευτικό και στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Πηγή: ΑΜΠΕ