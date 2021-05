Billboard Music Awards 2021 - Μεγάλος νικητής ο Weeknd

Ο Weeknd ήταν ο μεγάλος νικητής στην τελετή απονομής των Billboard Music Awards 2021, το βράδυ της Κυριακής, κερδίζοντας δέκα βραβεία, μεταξύ των οποίων και του Κορυφαίου Καλλιτέχνη.

Τα Μουσικά Βραβεία Billboard τίμησαν τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κορυφή των charts τη χρονιά που πέρασε, με μια βραδιά ζωντανών εμφανίσεων, με φανταστικές στιγμές και μεγάλες νίκες.

Ο Νικ Τζόνας ήταν παρουσιαστής της φετινής τελετής, η οποία προβλήθηκε από το NBC ζωντανά από το Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες.

Pink

Άλλοι κορυφαίοι νικητές ήταν ο ράπερ Pop Smoke (μετά θάνατον) και οι BTS, ενώ η Pink κέρδισε το Βραβείο Ινδάλματος και ανέβηκε στη σκηνή για μια ακροβατική παράσταση με την 9χρονη κόρη της. Ο Drake παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνη της Δεκαετίας, συνοδευόμενος από τον 3χρονο γιο του, Άντονις Γκράχαμ.

Στον Weeknd, που ήταν υποψήφιος σε 16 κατηγορίες, απονεμήθηκαν επίσης βραβεία, τα οποία ανακοινώθηκαν πριν από την έναρξη της τηλεοπτικής μετάδοσης, μεταξύ άλλων Καλύτερου R&B Καλλιτέχνη και Καλύτερου R&B Άνδρα Καλλιτέχνη. Το άλμπουμ του «After Hours» αναδείχθηκε Καλύτερο R&B Άλμπουμ και το single του «Blinding Lights» Καλύτερο Ραδιοφωνικό Τραγούδι και Καλύτερο R&B τραγούδι.

Άλλες αξιόλογες εμφανίσεις της βραδιάς ήταν των superstar της k-pop, BTS, οι οποίοι ερμήνευσαν για πρώτη φορά το δεύτερο τραγούδι τους στα αγγλικά -«Butter», της Κολομβιανής τραγουδίστριας Karol G -η οποία έκανε ντεμπούτο στα Bilboard Music Awards, των Doja Cat and SZA που άνοιξαν τη βραδιά με το τραγούδι τους «Kiss Me More» και της Αλίσια Κις, η οποία γιόρτασε την 20ή επέτειο του πρώτου της άλμπουμ της, «Songs in A Minor», με μία καθηλωτική ερμηνεία, μετά από ένα συγκινητικό εγκώμιο από τη Μισέλ Ομπάμα.