Ανακαλύφθηκαν ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή κοράλλια

Ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη είναι τα κοράλλια. Πρόκειται για εξαιρετικά ευαίσθητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος τους οργανισμούς και η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων απόρροια της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον πλανήτη έχουν οδηγήσει σε μαζική εξόντωση τους.

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι υποφέρουν με πρώτο τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο στην Αυστραλία που μετρά τεράστιες απώλειες και απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή πριν το τέλος της δεκαετίας αν δεν υπάρξει άμεσα κάποια σοβαρή μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών στην Γη.

Επιστήμονες της φημισμένης Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης (EPFL) ανακάλυψαν στον Κόλπο της Άκαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα ένα είδος κοραλλιών που είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες πέντε βαθμών Κελσίου υψηλότερες από αυτές του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Πρόκειται για τα κοράλλια του είδους Stylophora pistillata και οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοράλλια αυτά μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν συγκεκριμένα γονίδια έτσι ώστε να προσαρμόζουν τις κυτταρικές τους λειτουργίες σε κλιματικές συνθήκες που επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που εκείνα έχουν συνηθίσει. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να εντοπίσουν αυτόν τον γονιδιακό μηχανισμό είναι πιθανό να βρουν τρόπο να βοηθήσουν και τα υπόλοιπα είδη κοραλλιών που δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν στην αύξηση της θερμοκρασίας.

«Αυτά τα κοράλλια είναι ένα δώρο της φύσης. Η ανθρωπότητα δεν έχει κάνει τίποτε για να αξίζει αυτό το δώρο αλλά το έχουμε στην διάθεση μας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άντερς Μέιμπομ, καθηγητής βιολογικής γεωχημείας στο EPFL.

Oι ερευνητές δημοσιεύουν την ανακάλυψη τους στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» και αναφέρουν ότι οι οργανισμοί που ζουν πάνω στα κοράλλια όπως κάποια άλγη και κάποια βακτήρια έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες γονιδιακές προσαρμογές γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον συμβιωτικό φαινόμενο που χρήζει μελέτης.