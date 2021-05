Θεσσαλονίκη: Restart με 10.000 δράσεις εθελοντισμού μέσα από το «Connect Your City»

Να κάνουμε ...restart στην ψυχική υγεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον μας καλεί το «Connect Your City» κατεβάζοντας την ομώνυμη εφαρμογή στο κινητό μας ώστε να γίνουμε μέλη μιας προσπάθειας για την υλοποίηση 10.000 δράσεων εθελοντισμού, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έως τις 30 Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, συμμετέχοντας κάποιος στο «Connect Your City» μπορεί να συμβάλει σε δράσεις που αφορούν σε εθελοντική αιμοδοσία, κοινωνικό φαρμακείο, βοήθεια στο σπίτι σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης, καθαρισμό παραλιών, εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργικό παιχνίδι κ.ά.

«Μπες στην εφαρμογή "Connect Your City", πάρε μέρος σε 10.000 δράσεις εθελοντισμού και πράξεις αλληλεγγύης για εσένα και την πόλη σου, συγκέντρωσε πόντους και κέρδισε υπέροχα δώρα!», παροτρύνουν οι διοργανωτές.

Στη Θεσσαλονίκη, από αύριο, Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 23 Μαΐου, διοργανώνονται μια σειρά από δράσεις. Συγκεκριμένα, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έπειτα από παραχώρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα βρίσκεται σημείο συλλογής του Fabric Republic, ενώ παράλληλα το Δίκτυο Select Respect θα φτιάξει τον «Τοίχο του πολιτισμού», όπου οι πολίτες θα αφήνουν το δικό τους πολιτιστικό στίγμα.

Επίσης, αύριο, στις 16.00, η ομάδα Library in Action διοργανώνει κλειστό αφηγηματικό workshop με θέμα τα «Θρησκευτικά έθιμα». Στην αρχή κάθε διαδικτυακής εκδήλωσης του Library In Action/Βιβλιοθήκη σε Δράση, όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες και επισκέπτονται τους αφηγητές (story tellers) σε «break out rooms», όπου μπορούν να συζητήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους αφηγητές και να ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες και βιώματα.

Στο αυριανό Library in Action θα συγκεντρωθούν αφηγητές/τριες (story tellers), εκπρόσωποι επιδραστικών θρησκειών του κόσμου για να μιλήσουν για τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της εκάστοτε θρησκείας. Ο π. Γεώργιος Παλαμάρης, εφημέριος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου στη Νάξο θα μιλήσει για τα ήθη και έθιμα της Καθολικής Εκκλησίας, ο Σαμπρή Χατζηιμπράμ για τα θρησκευτικά έθιμα στο Ισλάμ και ο Λέων Καπέτας για τα έθιμα της Ισραηλιτικής κοινότητας.

Παράλληλα, αύριο επίσης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, οι εθελοντές/-τριες του ESC του YOU IN EUROPE θα πραγματοποιήσουν ένα DIYzero-wasteεργαστήρι και οι εθελοντές/-τριες της United Societies of Balkans θα βοηθήσουν όλους όσοι συμμετάσχουν στη δράση να ανακαλύψουν διάφορες γλώσσες της Ευρώπης μέσω ενός Tandem γλωσσών.

Το Σάββατο 22 Μαΐου, η ομάδα του «Connect Your City» προσκαλεί στη δράση «Κινητοποιήσου και ανακάλυψε». «Σκάναρε το QRcode με το κινητό σου, λύσε τον γρίφο μαθαίνοντας περισσότερα για τον εθελοντισμό και βρες τον επόμενο! Λύσε όλους τους γρίφους για μια έκπληξη!», προτρέπει το Infinity Greece, που υλοποιεί τη δράση του Σαββάτου, από τις 16:00 έως τις 20:00.

Την Κυριακή 23 Μαΐου, το Erasmus Student Network (ESN) Thessaloniki διοργανώνει «κυνήγι θησαυρού», από τις 16:00 έως τις 20:00 στο πλαίσιο του οποίου μπορεί κανείς να γνωρίσει τους φοιτητές από άλλες χώρες που μέσω του Erasmus+ ήρθαν και ζουν στη Θεσσαλονίκη.

Για να πάρει κανείς μέρος στο Restart αρκεί να κατεβάσει την εφαρμογή CONNECTYOURCITY (διαθέσιμη για iOS και Android).