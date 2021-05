Μηνύματα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για την Ποντιακή Γενοκτονία

Διεθνή αναγνώριση για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συντελέστηκε με τη γενοκτονία των Ποντίων, πριν από έναν αιώνα, ζητεί και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

«Ο ΠΑΟΚ, τιμάει τη 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, κατά την οποία 353.000 αθώες ψυχές χάθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Απαιτούμε την αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας από τη διεθνή κοινότητα και ευχόμαστε ποτέ στο μέλλον να μη γίνουμε μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών, οι οποίες μειώνουν το ανθρώπινο υπόβαθρο.

19η ΜΑΪΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ».

Μήνυμα για τη 19η Μαΐου ανάρτησε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, που αναφέρει:

«19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2021). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε! / May 19th: Remembrance Day of the Genocide of the Greeks of Pontus (1919-2021). We remember, we honour and we never forget!».