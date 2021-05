Το «Πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας» του Τζέφρευ Άρτσερ παρουσιάζεται μέσω του viva.gr, από τις επιχειρήσεις Λεμπέση, σε συνεργασία με τη Drama and Music Productions.



Το θεατρικό έργο που πρωτοπαίχτηκε στην Ελλάδα το 1988 με 1989, στο θέατρο Αλίκη, από τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Νόρα Βαλσάμη, με τεράστια επιτυχία, έρχεται on demand στις 20,21,22 και 23 Μαΐου από το viva.gr. To αστυνομικό θρίλερ, σε μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη και σκηνοθεσία του Leon Rubin, είναι ένα δικαστικό δράμα που κρατάει τον θεατή σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή. Αγωνία, δράμα, πλοκή, χιούμορ, σεβασμός, αγάπη, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.





Συντελεστές:

Μετάφραση: Μίνωας Βολανάκης, σκηνοθεσία: Leon Rubin, σκηνικά - κοστούμια : Ιωάννα Παπαντωνίου, φωτισμοί : Θανάσης Σταυρόπουλος, βοηθός σκηνοθέτη: Ζάννα Αρμάου, φωτογραφίες: Κλεισθένης, τηλεσκηνοθεσία: Κυριάκος Καλαματιανός, τρέιλερ παράστασης: Μιχαήλ Μαυρομούστακος, επικοινωνία και προβολή παράστασης: Νταίζη Λεμπέση.

Πρωταγωνιστούν



Αλέκος Αλεξανδράκης, Νόρα Βαλσάμη, Βύρων Πάλλης, Γιώργος Διαλεγμένος, Νίκος Κούρος, Δήμητρα Ζέζα, Ευάγγελος Πρωτόπαπας, Τάσος Κωστής, Νίκος Δαφνής.

