Αντζελίνα Τζολί: Επιστροφή στους ρόλους δράσης

Η Αντζελίνα Τζολί, επιστρέφει με έναν ρόλο δράσης στην ταινία του Τέιλορ Σέρινταν «Those Who Wish Me Dead».

Συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα ηθοποιός θα υποδυθεί μία ειδικά εκπαιδευμένη πυροσβέστρια στην έρημο της Μοντάνα. Το «Those Who Wish Me Dead» βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μάικλ Κορίτα, σε σκηνοθεσία Τέιλορ Σέρινταν -σκηνοθέτης που φημίζεται για ταινίες με σκηνές γεμάτες δράση, ένταση και αγωνιώδη προσπάθεια για λύτρωση, όπως οι «Sicario» και «Στα ίχνη του ανέμου».

Η ταινία αφηγείται την περιπέτεια της Χάνα (Τζολί), η οποία είναι ειδική πυροσβέστρια και ενός εφήβου του Κόνορ (Φιν Λιτλ), που είναι αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας.