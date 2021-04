Λίστα τραγουδιών για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 από το Spotify

Η υπηρεσία ψηφιακής μουσικής Spotify δημοσίευσε πρόσφατα μία νέα επιμελημένη playlist που φέρει τον τίτλο «Vaccine Songs» (Τραγούδια Εμβολίου) με την ελπίδα οι ακροατές να ακούν τα τραγούδια της όταν γιορτάζουν τον εμβολιασμό τους κατά της Covid-19.

Με τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού να συνεχίζονται, οι υπεύθυνοι του Spotify είπαν ότι παρατήρησαν μία νέα τάση, τη ζήτηση τραγουδιών με θέμα τα εμβόλια.

«Από την 1η Ιανουαρίου οι θαυμαστές του Spotify δημιούργησαν περισσότερες από 7.700 playlists παγκοσμίως», αναφέρει η υπηρεσία streaming σε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνεται ότι υπήρξε αύξηση, μέσα σε 90 μέρες, 350% στη δημιουργία playlists που συνδέονται με το εμβόλιο κατά της Covid-19 από θαυμαστές.

Με βάση τα τραγούδια που έχουν επιλέξει διαφαίνεται ότι η αισιοδοξία, ο ενθουσιασμός και το χιούμορ είναι τα κεντρικά θέματα στις λίστες, διευκρινίζεται.

Η λίστα «Vaccine Songs» περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο στο Get Vaccine Answers, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Μεταξύ άλλων στη λίστα έχουν συμπεριληφθεί τα τραγούδια «The Cure» (Η Θεραπεία) της Lady Gaga, «Feeling Good» της Νίνα Σιμόν, «How to save a life» (Πως να σώσεις μια ζωή) του συγκροτήματος The Fray, «Waiting on the world to change» (Περιμένοντας τον κόσμο να αλλάξει) του Τζον Μάγιερ, «Do it» (Κάντο) των Chloe x Halle.