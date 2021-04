Τζεφ Μπέζος εναντίον Έλον Μασκ με φόντο το διάστημα: Εντείνεται η «διαστημική κούρσα» των δισεκατομμυριούχων

H «διαστημική κούρσα» ανάμεσα στους δύο πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη πήρε άλλη διάσταση την Τρίτη, όταν ο Έλον Μασκ της SpaceX αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Μπέζος και της Blue Origin ενάντια στο συμβόλαιο που έκλεισε η εταιρεία του πρώτου με NASA.

Οι δύο δισεκατομμυριούχοι είναι σε έντονο ανταγωνισμό για συμβόλαιο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την κατασκευή ενός διαστημοπλοίου για αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη σύντομα- ίσως και το 2024.

Ο Μασκ κέρδισε το συμβόλαιο, και η πλευρά του Μπέζος δεν ενθουσιάστηκε με αυτό: Τη Δευτέρα η Blue Origin υπέβαλε διαμαρτυρία στο GAO (Government Accountability Office), κατηγορώντας τη NASA ότι άλλαξε τα δεδομένα για αυτούς που θα υπέβαλλαν προτάσεις την τελευταία στιγμή.

Ο Μασκ δεν άφησε ασχολίαστη την εξέλιξη αυτή, και απάντησε με ένα ειρωνικό tweet- λογοπαίγνιο με ολίγον τι...σεξουαλική χροιά: «can't get it up (to orbit) lol», και μια φωτογραφία με την παρουσίαση της σεληνακάτου της Blue Origin από τον Μπέζος πέρυσι.

Όπως σημειώνει το Reuters, η Blue Origin φαίνεται να έχει μείνει πίσω από άλλους μεγάλους παίκτες του χώρου όπως η SpaceX και η United Launch Alliance (ULA) των Lockheed Martin και Boeing, που κλείνουν συμβόλαια δισεκατομμυρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η σημερινή «διαστημική κούρσα» έχει να κάνει κυρίως με την αποστολή δορυφόρων σε τροχιά για πελάτες σε χαμηλές σχετικά τιμές, και η επαναχρησιμοποίηση τμημάτων των πυραύλων για να διατηρείται χαμηλά το κόστος.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα η NASA έδωσε στη SpaceX το συμβόλαιο για τη Σελήνη αντί για τη Blue Origin και τη Dynetics. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να πάει αστροναύτες πίσω στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972.

Πέραν της Blue Origin, το GAO επιβεβαίωσε επίσης πως και η Dynetics διαμαρτυρήθηκε για την απονομή του συμβολαίου στη SpaceX.