Με τον διοικητή των Συμμαχικών Αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε Ευρώπη και Αφρική (US Air Force in Europe and Africa (USAFE)), πτέραρχο Τζέφρι Χάριγκαν, συναντήθηκε ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, όπως η συμμετοχή σε ασκήσεις και συνεργασίες μεταξύ της ΠΑ και της USAFE.

Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε από το ΓΕΑ, ο Αμερικανός αξιωματούχος ενημερώθηκε επί των τρεχόντων θεμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας.