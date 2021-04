Βουλή- Θεοχάρης σε ΚΙΝΑΛ: Η πρώτη χώρα με ξεκάθαρο στόχο για άνοιγμα Τουρισμού στις 14 Μαΐου

«Απαιτείται εθνική προσπάθεια για τη στήριξη του Τουρισμού. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα με ξεκάθαρο στόχο για το άνοιγμα στις 14 Μαΐου», τόνισε στη βουλή, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Θεοχάρης, σημείωσε ότι «Αυτή τη στιγμή απαιτείται στήριξη της εθνικής προσπάθειας για το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού και την ανάκτηση του χαμένου εδάφους. Η Ελληνική Κυβέρνηση υποβάλλει το σχεδιασμό της για το ασφαλές άνοιγμα στην Υγειονομική Επιτροπή και προχωρά σύμφωνα με τις υποδείξεις των λοιμωξιολόγων».

Τα πρωτόκολλα λειτουργίας υπάρχουν και ισχύουν, επεσήμανε ο υπουργός, στη βάση όσων εφαρμόστηκαν πέρυσι, καθώς αποδείχθηκαν άκρως επιτυχημένα και αποτελεσματικά, ενώ οι ρυθμίσεις είναι κοινοποιημένες στην αγορά.

«Κάνουμε μία πολύ ενεργή προσπάθεια για το άνοιγμα των αγορών. Στόχος μας είναι να δείξουμε μια καθαρή εικόνα στο εξωτερικό, κάτι που επιτυγχάνουμε με τις διμερείς συμφωνίες τις οποίες συνάπτουμε. Είμαστε η 1η χώρα που έχουμε δώσει έναν ξεκάθαρο στόχο με το άνοιγμα το οποίο έχουμε ανακοινώσει για τις 14 Μαΐου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοχάρης, ανέφερε ότι «πέρυσι, το 2ο κύμα της πανδημίας δεν έπληξε τη χώρα μας νωρίτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. «Δεν μπορείτε να λέτε ότι το άνοιγμα του τουρισμού επιδείνωσε την κατάσταση, τη στιγμή που τον Αύγουστο είχαμε 180 κρούσματα σε 3 εκατ. τουρίστες. Το 2ο κύμα ήρθε στη χώρα μας τον Οκτώβριο, όχι τον Αύγουστο του 2020. Επίσης, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για έσοδα 3 δισ. ευρώ, καταφέραμε τελικά να έχουμε έσοδα 35% περισσότερα, φτάνοντας στα 4,3 δισ. ευρώ», είπε.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές και στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κυρία Φώφη Γεννηματά, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλα τα επιμέρους σημεία της επίκαιρης ερώτησης ως εξής:

- Για τα self tests: «Η χώρα μας πρωτοπορεί και στον τομέα των self tests, τα οποία αποτελούν ένα βασικό εργαλείο θωράκισης της άμυνάς μας απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που τα παρέχει δωρεάν».

- Σχετικά με το άνοιγμα των βόρειων χερσαίων συνόρων, υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός και πρωτόκολλα λειτουργίας, παράλληλα με το αποτελεσματικό σύστημα τυχαίων ελέγχων με τον αλγόριθμο ‘EVA’. Πρόκειται για μια δυναμική και απαραίτητη διαδικασία. Ανοίγουμε τα χερσαία σύνορα στον Προμαχώνα και στο Νυμφαίο διότι έχουμε σχέδιο, το οποίο και υλοποιείται. Φέτος ανοίγουμε όλους τους διασυνοριακούς σταθμούς, σταδιακά ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις 14 Μαΐου. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο, την ώρα που το σχέδιο αυτό ήδη υλοποιείται.

- Από σήμερα (19/04/2021) οι εμβολιασμένοι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ μπορούν να μας επισκέπτονται χωρίς να μπαίνουν σε καραντίνα και να υπόκεινται σε περιορισμούς.

- Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι η πρόταση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό, την οποίαν υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις τον Φεβρουάριο, κιόλας υλοποιείται τώρα.

- Δεν υπάρχουν COVID-Free νησιά. Εμείς λέμε πως όλη η χώρα είναι ασφαλής. Με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος υλοποιείται από το στρατό, για επιχειρησιακούς λόγους και μόνον εμβολιάστηκαν κάποια ακριτικά κυρίως νησιά.

- Ο εμβολιασμός του πληθυσμού δεν εξαρτάται μόνο από την Ελληνική Κυβέρνηση. Εξαρτάται και από τις εταιρείες παραγωγής και από τις συμφωνίες της ΕΕ.

Αυτό που υποσχόμαστε, επεσήμανε ο κ. Θεοχάρης, «είναι ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού θα έχουν προτεραιότητα όσον αφορά στον εμβολιασμό ώστε να υποστηρίξουμε το προϊόν μας και κυρίως να δημιουργήσουμε ένα τείχος ανοσίας, το οποίο μεταφράζεται σε τείχος εμπιστοσύνης».

«Ως Κυβέρνηση στηρίξαμε τους εργαζόμενους με το Πρόγραμμα 'Γέφυρα' και θα συνεχίσουμε τη στήριξη, με όσα μέτρα χρειαστούν. Στηρίξαμε επίσης κλάδους της αγοράς, όπως η κρουαζιέρα, κάτι που φαίνεται και φέτος. Ενισχύουμε ουσιαστικά και έμπρακτα τον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων διότι χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τον τουριστικό κλάδο», συμπλήρωσε.

Ευχαρίστησε επίσης τον ιδιωτικό τομέα για τη συνεργασία του. Η επιτυχία του περσινού ανοίγματος, τόνισε, «φάνηκε και από τη βράβευση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 'Ελευθέριος Βενιζέλος' ως το 5ο πιο ασφαλές αεροδρόμιο στον κόσμο και της 'Aegean' ως η 4η πιο ασφαλής αεροπορική εταιρεία. Παράλληλα, η βράβευση του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της χώρας μας στο εξωτερικό».

«Στις 14 Μαΐου ανοίγουμε και το σύστημα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως. Δεν μπορείς ξαφνικά να ξεκινήσεις μια ημερομηνία, δεν υπάρχει διακόπτης του τουρισμού. Χρειάζεται χτίσιμο της εμπιστοσύνης. Και όταν λέμε ότι ανοίγουμε, εννοούμε ότι αφήνουμε την αγορά να προχωρήσει σε λύσεις και συμφωνίες.

Δίνουμε μια καθαρή εικόνα. Το ότι έχουμε δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία δείχνει ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο υλοποιείται με σταθερά βήματα. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο εύσημο. Πέρσι δεν υπήρχε η ίδια γνώση. Φέτος έχουμε και τα εμβόλια και τα ‘rapid tests’ τα οποία και θα αξιοποιήσουμε, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Ό,τι κάνουμε, ανέφερε, «το κάνουμε ώστε να μην αιφνιδιάζουμε και να δημιουργήσουμε μια πιο φιλική σχέση σε σύγκριση με πέρσι. Υπάρχουν 5 επίπεδα άμυνας τα οποία επιτρέπουν το ασφαλές άνοιγμα. Πρώτη προϋπόθεση για να έρθει κάποιος τουρίστας είναι είτε να είναι εμβολιασμένος είτε με αρνητικό τεστ είτε να έχει αποδεδειγμένα αναρρώσει. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να έρθει κάποιος στη χώρα μας».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι όλοι υπόκεινται σε στοχευμένο έλεγχο, ακόμα και οι εμβολιασμένοι. «Έτσι έχουμε και ένα δεύτερο σύστημα ελέγχου. Τρίτον, απομονώνονται άμεσα μαζί με τις οικογένειές τους τυχόν κρούσματα. Και για αυτό έχουμε τα ξενοδοχεία απομόνωσης. Επίσης υπάρχουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα οποία δουλέψαμε σκληρά μαζί με τους υγειονομικούς και τα οποία έχουν διανεμηθεί σε όλους τους φορείς σε όλη τη χώρα. Τέλος, υπάρχει και ο εμβολιασμός», δήλωσε.

Τέλος, επεσήμανε ότι «Είναι χρέος μας τα ‘θέλω’ του παγκόσμιου τουρίστα, να μπορέσουμε να τα προσφέρουμε ως έναν ελάχιστο τρόπο να βοηθήσουμε για να ξαναβρεθεί η ισορροπία και η κανονικότητα. Γιατί ‘All you want is Greece’. Αυτό που θέλεις, που χρειάζεσαι, βρίσκεται εδώ. Διότι η χώρα μας απέδειξε ότι σέβεται και τους πολίτες της και τους φίλους της που επιλέγουν να την επισκεφτούν».