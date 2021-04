Ν. Χαρδαλιάς: Λιανεμπόριο και στην Κοζάνη από Δευτέρα - Επαναλειτουργούν οι σχολές οδηγών

Επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 19 Απριλίου το λιανεμπόριο στην Π.Ε. Κοζάνης, αποκλειστικά με click away, μετά τη βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως την ίδια ημέρα ανοίγουν υπό όρους και οι σχολές οδηγών ανά τη χώρα, ενώ θα γίνονται και οι εξετάσεις οδήγησης.

Ειδικότερα, στις σχολές αυτές τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται διαδικτυακά. Θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους σε αυτές, η διενέργεια self test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις, ενώ για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές απαιτείται self test δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Παράλληλα, οι εξετάσεις θα διενεργούνται με ραντεβού ανά μία ώρα, με τήρηση των κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας, ανοιχτά παράθυρα, υποχρεωτική χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών και σημείων επαφής του οχήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, κάθε μέτρο που λαμβάνεται, στόχο έχει να καταφέρουμε σταδιακή επαναλειτουργία δραστηριοτήτων, επιστροφή στην κανονικότητα χωρίς πισωγυρίσματα, με ασφάλεια.

Ο νέος υγειονομικός χάρτης

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός ενημέρωσε πως παραμένουν Αττική και Θεσσαλονίκη στο βαθύ κόκκινο, όπου εντάσσονται ή βγαίνουν άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, με ομόφωνη εισήγηση των ειδικών, από αύριο, Σάββατο στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου-βαθύ κόκκινο εντάσσονται:

Θάσος

δήμος Ρεθύμνου

δήμος Φαιστού Ηρακλείου

δήμος Μαρώνειας-Σαπών Ροδόπης

Κύθνος

δήμος Διδυμοτείχου

δήμος Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας

δήμος Καβάλας

δήμος Βόλου

δήμος Σιντικής Σερρών

δήμος Βορείων Τζουμέρκων.

Αντιθέτως, λόγω βελτίωσης της επιδημιολογικής εικόνας τους, από τη Δευτέρα βγαίνουν από το βαθύ κόκκινο και εντάσσονται στο κόκκινο οι περιοχές:

Π.Ε. Μυκόνου

Λέρος

δήμοι Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου Εύβοιας

Σκύρος

δήμος Λοκρών Φθιώτιδας

δήμοι Αγκιστρίου, Κυθήρων, Ύδρας.

Η εικόνα συνολικά

Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις, ο νέος χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας έναντι της Covid-19 διαμορφώνεται ως εξής:

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες:

Αττικής, πλην Αγκιστρίου, Κυθήρων, Ύδρας

Αχαΐας

Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας

Κοζάνης

Αρκαδίας, Κορινθίας

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας

Λέσβου

Ζακύνθου

Κω.

Επίσης, οι δήμοι:

Καλυμνίων

Ρόδου

Χίου

Ανωγείων Ρεθύμνου

Χανίων

Ιωαννιτών και Κόνιτσας

Σερρών και Αμφίπολης

Λαμιέων

Βέροιας

Καρδίτσας

Καστοριάς και Ορεστίδος

Γρεβενών

Ήλιδας

και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του δήμου Βοΐου Κοζάνης.

Οι υπόλοιπες περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δηλαδή στο κόκκινο.