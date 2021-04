Φανατικός οπαδός των LG κινητών αρνείται να τα αποχωριστεί

Ο Νοτιοκορεάτης Ryu Hyun-soo περιγράφει τον εαυτό του ως «μανιακό οπαδό των τηλεφώνων LG» και λέει ότι δεν θα εγκαταλείψει τα LG smartphone του, παρά τη διακοπή παραγωγής τους στα τέλη Ιουλίου από την κατασκευάστρια εταιρεία.

REUTERS/DAEWOUNG KIM

Ο 53χρονος Ryu, ο οποίος έχει συλλέξει σχεδόν 90 συσκευές εδώ και 23 χρόνια, είπε ότι άρχισε να χρησιμοποιεί τηλέφωνα LG επειδή του άρεσε ο σχεδιασμός και οι δημιουργικές λειτουργίες τους, αλλά η ποιότητα του ήχου τον έκανε να τα ερωτευτεί.

«Πήγα όλα τα LG τηλέφωνα λόγω του ήχου», είπε.

Στο σπίτι του στο Ανγιάνκγ, νότια της Σεούλ, ο Ryu έχει ένα δωμάτιο αφιερωμένο στις συσκευές, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία για να τα διορθώσει.

Η LG Electeonics Inc., η οποία κατασκευάζει κινητά τηλέφωνα για περίπου 25 χρόνια, τελικά έμεινε πίσω από τους αντιπάλους της Apple Inc και Samsung Electronics Co Ltd, εν μέρει λόγω του αδιάφορου μάρκετινγκ και των αργών ενημερώσεων λογισμικού.

Το τμήμα smartphone του σημείωσε απώλειες σχεδόν για έξι χρόνια, συνολικού ύψους περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2020.

«Είναι εύκολο να αντικαταστήσεις τα ανταλλακτικά αν εξασκηθείς. Δεν είμαι βέβαιος πότε θα εξαντληθούν τα ανταλλακτικά, αλλά θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τα τηλέφωνα LG όσο υπάρχουν», είπε.

naftemporikigr με πληροφορίες Reuters