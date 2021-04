Πρώτο τεστ με ανοιχτά σχολεία και self tests

Στα θρανία επιστρέφουν σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες στα λύκεια σε όλη τη χώρα.

Η επαναλειτουργεία των λυκείων αποτελεί το πρώτο τεστ για την κυβέρνηση που «ξεπαγώνει» μία δραστηριότητα με την διενέργεια των self tests. Στο εγχείρημα «παίζονται πολλά» καθώς από την επιτυχία του θα κριθούν τα επόμενα βήματα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τα περαιτέρω χαλάρωση.

Χαρακτηριστικό ειναι το γεγονός ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος, συνέδεσε χθες το εργαλείο των self tests με τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα και την επέκταση των self tests σε λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές και σε κάποιες λειτουργίες του Δημοσίου. Επομένως από σήμερα τα self tests δίνουν τις εξετάσεις τους.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που καλούνται να προσέλθουν στις σχολικές μονάδες, οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα του τεστ (θετικό ή αρνητικό) και κατά την προσέλευση στο σχολείο οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, ώστε η επαναλειτουργία των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας από αύριο Δευτέρα 12 Απριλίου να γίνει με ασφάλεια.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι είναι υποχρεωτικό το self test ακόμα και για όσους μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν εμβολιαστεί.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων των σχολείων είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε self-tests δύο φορές την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Τετάρτη και του δεύτερου την Πέμπτη), να δηλώνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του τεστ (θετικό ή αρνητικό) και κατά την προσέλευση στο σχολείο οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, ώστε η επαναλειτουργία των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας να γίνει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, μέχρι το βράδυ της Κυριακής η θετικότητα στα self-tests ήταν στο 0,27%.

Πιο αναλυτικά, θετικά τεστ δηλώθηκαν από 408 άτομα της εκπαιδευτικής κοινότητας (236 μαθητές και 172 εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό). Τα αρνητικά τεστ των μαθητών ήταν 98.965 ενώ θετικά ήταν 236. Από την πλευρά των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού δηλώθηκαν 50.887 αρνητικά τεστ και 172 θετικά.

Οι 408 χαρακτηρίζονται δυνητικά νοσούντες και θα πρέπει να κάνουν επαναληπτικό τεστ και να μην προσέλθουν τη Δευτέρα στα σχολεία.

Αν το self-test είναι αρνητικό , για τους μαθητές θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας αυτής. Οι μαθητές θα φέρουν την σχολική αυτή κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας για το πρώτο test και της Πέμπτης για το δεύτερο test. Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μία χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self test, οι απουσίες 1-2 ημερών μέχρι να γίνει το επαναληπτικό test δεν θα προσμετρώνται. Τα επαναληπτικά tests πρέπει να γίνονται εντός 24 ωρών, εξ ου και η λειτουργία των δημόσιων δομών και τις Κυριακές.

Αν το επαναληπτικό, πλέον, τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό οι μαθητές- εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής σημασίας.

Επίσης, εκτός από τη διενέργεια των self tests κατ' οίκον, στα λύκεια ισχύουν κανονικά όλα τα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού. Δηλαδή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οι μαθητές θα κάνουν διαφορετικά διαλείμματα ανά ομάδες, ενώ σταθερές θα είναι οι ομάδες μαθητών στα αθλήματα και άλλες δραστηριότητες.

Ακόμα προβλέπονται η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, καθώς επίσης και ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά..

Απουσία και αποχώρηση από το σχολείο σε περίπτωση μη επίδειξης σχολικής κάρτας

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, δεν θα γίνεται δεκτός, θα λαμβάνει απουσία και θα αποχωρεί από το σχολείο. Εάν ο μαθητής είναι ανήλικος, θα παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο σχολείο για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι κηδεμόνες του τον παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Προαιρετική τηλεκπαίδευση για όσους νοσούν, έχουν θετικό τεστ ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Για τους μαθητές των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ βγει θετικό παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές που νοσούν.

Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν για τους μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες: έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, εφόσον το επιθυμούν.

Πού πετάμε τα test, μετά τη διενέργεια του ελέγχου

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για την απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test, αν το τεστ είναι αρνητικό, απορρίπτονται στον κοινό κάδο απορριμμάτων. Αν είναι θετικό, απορρίπτονται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες. Τα απόβλητα των self tests δεν τοποθετούνται στους κάδους της ανακύκλωσης, ούτε απορρίπτονται στις αποχετεύσεις. Περισσότερες οδηγίες εδώ: Πώς πετάμε το self-test μετά την χρήση του

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

