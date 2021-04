«The History of California»: Μια από τις μεγαλύτερες τοιχογραφίες σε όλο τον πλανήτη

Η τοιχογραφία «The History of California» της Judy Baca είναι μια από τις μεγαλύτερες σε μήκος τοιχογραφίες σε όλο τον πλανήτη.





Με μήκος περίπου 805 μέτρα δημιουργήθηκε, μεταξύ 1976 και 1984, από περίπου 400 ανθρώπους απευθείας πάνω στα τοιχία από τσιμέντο του Tujunga Wash, ενός καναλιού που αποτελεί τμήμα του δικτύου αποχέτευσης του Λος Άντζελες.Τώρα, το Μουσείο Lucas Museum of Narrative Art - υπό κατασκευή, στη συνοικία Exposition Park - απέκτησε το τεράστιο αρχείο που ιχνηλατεί τη δημιουργία αυτής της μνημειακών διαστάσεων τοιχογραφίας·την οποία οι κάτοικοι του Λος Άντζελες λατρεύουν και αποκαλούν «The Great Wall of Los Angeles».

Η Judith E. Baca δημιούργησε το έργο με τη βοήθεια περισσότερων των 400 ανθρώπων, υπό τη διεύθυνση του Social and Public Art Resource Center (SPARC). Η τοιχογραφία έχει μήκος 805 μέτρα και ύψος τέσσερα μέτρα. Σύμφωνα με το SPARC, το U.S. Army Corps of Engineers (το Μηχανικό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων) ήρθε σε επαφή με την Baca το 1974, ζητώντας της να δημιουργήσει την τοιχογραφία στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ εξωραϊσμού της πόλης. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την καταγραφή της προϊστορίας της Πολιτείας, από την Εποχή των Δεινοσαύρων έως το 1910.





Η Baca ωστόσο επέμεινε να συνεχίσει την αφήγηση και να δουλεύει με μια ομάδα 80 νεαρών από το Λος Άντζελες, 10 καλλιτεχνών και πέντε ιστορικών. Σταδιακά, η ομάδα που απέκτησε το όνομα «Mural Makers» μεγάλωσε, πλέον συμμετείχαν εκατοντάδες.