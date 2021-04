ΥΠΕΘΑ: Βρετανική πρόταση για πρόσκτηση τεσσάρων νέων φρεγατών

Υπόμνημα της βρετανικής πρότασης για την πρόσκτηση τεσσάρων νέων φρεγατών μαζί με ενδιάμεση λύση επέδωσε η πρέσβης της Βρετανίας στην Ελλάδα, Κέιτ Σμιθ, στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν χθες το πρωί στο υπουργείο.

Αυτό έκανε γνωστό μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έγραψε σχετικά: «Πρωινή συνάντηση εργασίας με την πρέσβη Κate Smith, η οποία μού επέδωσε υπόμνημα της βρετανικής πρότασης για πρόσκτηση τεσσάρων νέων Φ/Γ μαζί με ενδιάμεση λύση. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων επιφέρει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για αξιολόγηση».

Πρωινή συνάντηση εργασίας με.την πρέσβη @ukingreece @KateSmithFCDO, η οποία μού επέδωσε υπόμνημα της βρετανικής πρότασης για πρόσκτηση τεσσάρων νέων Φ/Γ μαζί με ενδιάμεση λύση. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων επιφέρει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για αξιολόγηση. pic.twitter.com/OQ2hnDBmsQ — N Panagiotopoulos (@npanagioto) March 31, 2021

Παράλληλα, αναμετέδωσε σχετική αναφορά της κ. Σμιθ για το θέμα. Συγκεκριμένα, η πρέσβης της Βρετανίας έγραψε σχετικά στον δικό της λογαριασμό:

H πρόταση της 🇬🇧 κυβέρνησης και της #Babcock International για τις #φρεγάτες νέας γενιάς του @NavyGR καθώς και η ενδιάμεση λύση βρίσκεται πλέον στα χέρια των ειδικών του 🇬🇷 Πολεμικού Ναυτικού και του @Hellenic_MOD και παραδόθηκε στον #ΥΕΘΑ @npanagioto σήμερα. pic.twitter.com/Zk0exPNpJu — Kate Smith (@KateSmithFCDO) March 31, 2021

«H πρόταση της βρετανικής κυβέρνησης και της #Babcock International για τις #φρεγάτες νέας γενιάς του @NavyGR καθώς και η ενδιάμεση λύση βρίσκεται πλέον στα χέρια των ειδικών του Πολεμικού Ναυτικού και του @Hellenic_MOD και παραδόθηκε στον #ΥΕΘΑ @npanagioto σήμερα» (σσ χθες).

«The #UK Government and #Babcock International's proposal for the @NavyGR next generation #frigates, including an interim solution, is now officially with the Hellenic Navy & @Hellenic_MOD 🇬🇷 experts and handed to Defence Minister @npanagioto today».