Mercedes-Benz EQA: Ψηλά ο «πήχης» της ηλεκτροκίνησης από τη βάση

Διαθέσιμη, ήδη, στις εκθέσεις αυτοκινήτων της Ευρώπης, η νέα EQA κατασκευάζεται στο Rastatt (Γερμανία) και στο Πεκίνο (Κίνα). Τα συστήματα μπαταριών της EQA παρέχονται από την Accumotive, μία θυγατρική εταιρεία της Mercedes-Benz με έδρα το Kamenz. Το εργοστάσιο μπαταριών στο Jawor της Πολωνίας προετοιμάζεται να παράγει και τα συστήματα μπαταριών των compact μοντέλων Mercedes-EQ. Πρόκειται για το νέο βασικό μοντέλο εισόδου στον εξολοκλήρου ηλεκτρικό κόσμο της Mercedes-EQ. Η δυναμική σχεδίαση SUV του αμαξώματός της υποδεικνύει την οδηγική απόλαυση που προσφέρει. Με εξαιρετική σχέση μεταξύ απόδοσης, κόστους και χρόνου διάθεσης στην αγορά, η EQA είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μέλος της οικογένειας compact αυτοκινήτων της Mercedes-Benz. Προσφέρει τα χαρακτηριστικά της GLA, με την οποία έχει πολύ στενή συγγένεια, και τα συνδυάζει με έναν αποδοτικό ηλεκτρικό κινητήρα.

Η EQA θα κυκλοφορήσει πρώτα ως EQA 250 (ηλεκτρική κατανάλωση σε μικτό κύκλο: 15,7 kWh/100 χλμ, εκπομπές CO 2 σε μικτό κύκλο: 0 γμ/χλμ με 140 kW και αυτονομία κατά NEDC 486 χιλιομέτρων. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις που θα ικανοποιούν ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών. Θα περιλαμβάνουν αφενός μια σειρά ακόμη πιο σπορ, τετρακίνητων μοντέλων με πρόσθετο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (eATS) και ισχύ 200 kW και άνω. Η Mercedes-EQ θεωρεί ότι το κλειδί για μεγαλύτερη αυτονομία δεν είναι οι διαρκώς μεγαλύτερες μπαταρίες, αλλά στη συστηματική βελτίωση της αποδοτικότητας όλων των εξαρτημάτων του οχήματος.

Η πλοήγηση με Ηλεκτρική Νοημοσύνη (ανάλογα με την υποστήριξη σε κάθε αγορά) υπολογίζει τη διαδρομή που οδηγεί γρηγορότερα στον προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους φόρτισης και, συνεπώς, ανακουφίζει τον οδηγό από το άγχος προγραμματισμού της διαδρομής. Με βάση συνεχείς προσομοιώσεις αυτονομίας, το σύστημα προβλέπει πιθανές αναγκαίες στάσεις για φόρτιση καθώς και πολλούς άλλους παράγοντες, όπως τοπογραφία διαδρομής και καιρικές συνθήκες. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αντιδρά δυναμικά σε αλλαγές, όπως για παράδειγμα στην κατάσταση της κυκλοφορίας ή το προσωπικό στυλ οδήγησης.

Με το Mercedes me Charge, οι πελάτες έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης του κόσμου σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 450.000 σταθμούς φόρτισης AC και DC σε 31 χώρες. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους πελάτες Mercedes-EQ να χρησιμοποιούν με ευκολία τους σταθμούς φόρτισης διαφόρων παρόχων, ακόμη και στο εξωτερικό. Με μία εγγραφή, μπορούν να επωφελούνται από μία απλή διαδικασία χρέωσης. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους πελάτες να φορτίζουν τα οχήματά τους σε περισσότερους από 175.000 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Mercedes-Benz εξασφαλίζει τη μετέπειτα αντιστάθμιση με πράσινη ενέργεια.

Η χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση σημαίνει υψηλή αποδοτικότητα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η EQA είναι το πρώτο μοντέλο της Mercedes-EQ, η αεροδυναμική του οποίου εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αεροδυναμική σήραγγα κατέδειξαν μία τιμή Cd 0,28, επιβεβαιώνοντας έτσι την υψηλή ποιότητα των ψηφιακών προσομοιώσεων. Η μετωπική επιφάνεια A ανέρχεται σε 2,47 τμ. Στα σημαντικότερα μέτρα αεροδυναμικής συγκαταλέγονται το εντελώς κλειστό σύστημα ελέγχου αέρα ψύξης, η αεροδυναμική μπροστινή και πίσω ποδιά, το πολύ ομαλό υποδάπεδο, χωρίς καθόλου σχεδόν ανοίγματα, οι ειδικά βελτιστοποιημένοι τροχοί Aero και οι ειδικά προσαρμοσμένες αεροτομές στους μπροστινούς και πίσω τροχούς.

Η αποδοτικότητα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και κατά τον σχεδιασμό της θερμικής αρχιτεκτονικής. Χάρη στην αντλία θερμότητας του βασικού εξοπλισμού, η αποβαλλόμενη θερμότητα από το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης αξιοποιείται για τη θέρμανση της καμπίνας επιβατών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται δραστικά η κατανάλωση μπαταρίας από το σύστημα θέρμανσης, αυξάνοντας έτσι την αυτονομία. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης του συστήματος προκλιματισμού στο εσωτερικό της EQA πριν την έναρξη μιας διαδρομής. Η λειτουργία ελέγχεται κατευθείαν από το σύστημα infotainment MBUX ή μέσω της εφαρμογής Mercedes me App.

Καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες, ώστε το αυτοκίνητο να προσφέρει το υψηλό επίπεδο άνεσης που χαρακτηρίζει τη μάρκα με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών, όπως η συστηματική απομόνωση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης από το πλαίσιο και το αμάξωμα. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκαν επίσης πολυάριθμα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης αερομεταφερόμενων θορύβων.

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και η ενεργή υποβοήθηση πέδησης. Σε κρίσιμες περιστάσεις, σκοπός της ενεργής υποβοήθησης πέδησης είναι να προλαμβάνει την πρόσκρουση μέσω αυτόνομης επιβράδυνσης ή να μετριάζει τη σοβαρότητά της. Με κανονικές ταχύτητες πόλης, το σύστημα μπορεί επίσης να επιβραδύνει όταν ανιχνεύονται σταματημένα οχήματα και πεζοί που διασχίζουν τον δρόμο. Οι διευρυμένες λειτουργίες του πακέτου υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης, τη λειτουργία λωρίδας έκτακτης ανάγκης, τη λειτουργία προειδοποίησης αποβίβασης, που ειδοποιεί τον οδηγό όταν προσεγγίζουν ποδηλάτες ή οχήματα, και ένα σύστημα προειδοποίησης όταν ανιχνεύονται πεζοί κοντά σε διαβάσεις. Το σύστημα υποβοήθησης ECO συντελεί στην εξαιρετικά ήρεμη οδήγηση με τη βοήθεια του DISTRONIC.

Βασισμένο στη στιβαρή δομή της GLA, το αμάξωμα της EQA προσαρμόστηκε για να αντεπεξέρχεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που αντιμετωπίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η μπαταρία εδράζεται σε ένα ειδικά ανεπτυγμένο φορέα πλαισίου κατασκευασμένο από διελασμένα στοιχεία με την κατεργασία τεχνικής μορφοποίησης μετάλλου, το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο της προστασίας που επιτελούσαν έως τώρα οι εγκάρσιοι φορείς στο υποδαπέδιο πλαίσιο, το οποίο εξυπηρετεί δομικούς σκοπούς. Το προστατευτικό μπαταρίας στην περιοχή μπροστά από αυτή, μπορεί να προστατεύει τη μονάδα συσσώρευσης ενέργειας από την εισχώρηση ξένων σωμάτων και, κατά συνέπεια, να αποτρέπει παρεπόμενες ζημιές. Φυσικά, η EQA υποβλήθηκε και σε εκτενές και απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών πρόσκρουσης. Επιπλέον, ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές για την μπαταρία και όλα τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, αερόσακος γονάτων για τον οδηγό και αερόσακοι παραθύρων. Οι αερόσακοι παραθύρων καλύπτουν την πρώτη και τη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Οι αερόσακοι θώρακα-λεκάνης μπροστά περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό εξοπλισμό, και διατίθεται προαιρετικά για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Σε συνδυασμό με το σύστημα PRE-SAFE® (προαιρετικός εξοπλισμός), τα μπροστινά καθίσματα εξοπλίζονται με ηλεκτρικούς, επαναφερόμενους εντατήρες ζωνών ασφαλείας.

Η EQA διαθέτει τη χαρακτηριστική σχεδίαση μπροστινού τμήματος Mercedes-EQ: επένδυση μπροστινής μάσκας «black panel» με κεντρικά τοποθετημένο το αστέρι. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της σχεδίασης των εξολοκλήρου ηλεκτρικών οχημάτων Mercedes-EQ είναι η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED μπροστά και πίσω: μία οριζόντια λωρίδα οπτικών ινών συνδέει τα φώτα πορείας ημέρας των προβολέων τεχνολογίας LED, διασφαλίζοντας μία άκρως χαρακτηριστική εμφάνιση μέρα και νύχτα. Η κατεργασία του εσωτερικού των προβολέων είναι κορυφαίας ποιότητας και ακρίβειας με προσοχή στην λεπτομέρεια. Εξίσου χαρακτηριστικές της Mercedes-EQ είναι και οι γαλάζιες λωρίδες στους προβολείς. Τα πίσω φώτα LED ενσωματώνονται άρτια με τη στενή φωτεινή λωρίδα LED, προσδίνοντας στο αυτοκίνητο μία ιδιαίτερη εμφάνιση και στο πίσω μέρος.

Στο εσωτερικό της EQA υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά που εντείνουν τον ηλεκτρικό της χαρακτήρα. Ανάλογα με τη γραμμή εξοπλισμού, περιλαμβάνουν τον διάκοσμο με κρυφό φωτισμό, που παρουσιάζει για πρώτη φορά η Mercedes-Benz. Άλλα αποκλειστικά στοιχεία είναι οι διακοσμητικές λεπτομέρειες σε χρώμα rosé gold στα στόμια αεραγωγών, στα καθίσματα και στο κλειδί οχήματος. Το ειδικό μοντέλο Edition 1 διαθέτει επίσης διάτρητες δερμάτινες επενδύσεις στα καθίσματα, μέσα από τις οποίες διαφαίνεται το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα της Mercedes-EQ. Το όργανο πολλαπλών ενδείξεων, με τις ειδικές οθόνες ηλεκτρικού οχήματος, υιοθετεί τους ίδιους χρωματισμούς με λεπτομέρειες σε rosé gold και blue χρώμα. Το πλακίδιο Mercedes-EQ στην οθόνη μέσων μπορεί να χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των μενού που αφορούν τις επιλογές φόρτισης, την ηλεκτρική κατανάλωση και τη ροή ενέργειας.