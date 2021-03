«Silent Singing»: Ο Ian Anderson ανακοίνωσε νέο άλμπουμ για τους Jethro Tull με δώρο έκπληξη

Το σύνολο των στίχων του Ίαν Άντερσον, από το άλμπουμ του 1968 «This Was» μέχρι το «The Zealot Gene», και το νέο άλμπουμ των Jethro Tull που ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει, θα περιλαμβάνονται στον τόμο «Silent Singing» ο οποίος θα εμφανιστεί στα ράφια των βιβλιοπωλείων τον Ιούνιο.

«Στο τραγούδι που δίνει τον τίτλο (στο νέο άλμπουμ) είναι ένας στίχος που πάει σαν “Bee buzzing in your bonnet/and a wasp right up the bum/a V8 under hood/a cocked hammer under thumb”» είπε ο Άντερσον, μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone.





Twitter, αλλά «ξέρουμε ποιος» είναι ο αρχηγός του Twitter των τελευταίων ετών, που ήταν τόσο επιτυχής όσο και τελικά η πτώση του. Είναι αυτή η βιαιότητα κι ο φανατισμός, που συνοδεύεται από άποψη και θέλει να κάνει πλύση εγκεφάλου στον κόσμο με μια πολύ πολωμένη και διχαστική θέαση των πραγμάτων. Όλοι έχουμε μέσα μας λίγο απ' αυτό. Όλοι μας έχουμε αυτή την ικανότητα».

Ο Άντερσον δούλευε το «Silent Singing» – το οποίο περιλαμβάνει και φωτογραφίες του – κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Δεν είναι ότι το βλέπω σαν ποίηση» εξήγησε για τους στίχους που περιλαμβάνει ο τόμος. Δεν θέλω να με σκέφτονται σαν ποιητή-καβαλημένο καλάμι που εκ των υστέρων σκέφτεται “ω, οι στίχοι μου είναι πραγματικά καλοί· στέκονται μόνοι τους χωρίς τη μουσική”. Είναι απλά και μόνο το ότι καταγράφω τη σωστή, με ακρίβεια απομαγνητοφωνημένη πλήρη λίστα των τραγουδιών». Κάθισε και άκουσε πολλές φορές κάθε ένα από τα εκατοντάδες τραγούδια που περιλαμβάνονται στον τόμο για να είναι σίγουρος ότι αντέγραψε σωστά τους στίχους.

Το «The Zealot Gene» θα είναι το πρώτο άλμπουμ των Jethro Tull μετά από σχεδόν μια εικοσαετία (το τελευταίο τους ήταν το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του 2003). Στο μεσοδιάστημα, ο Άντερσον κυκλοφόρησε σόλο άλμπουμ, με το «Homo Erraticus» να εμφανίζεται το 2014. Είπε ότι δεν ξέρει πότε θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Jethro Tull – η μπάντα άρχισε να το δουλεύει το 2017 – αλλά διευκρίνισε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα της ηχογράφησης έχουν γίνει.