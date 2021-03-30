Ανοιχτή επιστολή 168 Ελλήνων Δημιουργών προς την Υπουργό Πολιτισμού

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ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ)
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΩΜΥΛΟΥ)
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ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ)
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ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
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ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ (ΜΑΡΚΟΥ)
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ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΜΑΡΚΟΥ)
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ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)
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ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)
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ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)
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ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)
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ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
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ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
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ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ)
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ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ)
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ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ ΓΙΩΤΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
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ΓΙΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΓΙΑΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
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ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΑΚΩΒΟΥ)
ΓΚΑΪΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
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ΓΚΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ)
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ΓΚΟΥΝΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΑΝΤΕΛΗ)
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ΓΚΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ (ΑΙΜΙΛΙΟΥ)
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ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)
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ΔΟΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΣΙΔΩΡΟΥ)
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ΔΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΑΝΙΗΛ)
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ΔΡΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ)
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ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)
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ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)
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ΘΙΜΟ ΛΕΟΝΑΡΝΤ (ΓΚΙΚΑ)
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ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΥΡΙΑΚΟΥ)
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ΚΑΒΟΥΡ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ)
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ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / CANTOMED
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ΚΑΠΙΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
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ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)
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ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)
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ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
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ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΚΑΦΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ)
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ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΠΑΥΛΟΥ)
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ΚΟΚΟΤΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΥ)
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ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΚΟΜΠΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)
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ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΡΗΣΤΟΥ)
ΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΡΤ ΠΕΤΕΡ (ΑΓΑΠΗΤΟΥ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)
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ΚΩΣΤΑΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)
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ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)
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ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΑΥΛΟΥ)
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ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΛΙΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ)
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ΜΑΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
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ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ) - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
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ΜΟΣΧΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΟΣΧΟΥ
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ΜΟΣΧΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΣΧΑΛΗ)
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ΜΠΙΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)
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ΜΠΙΛΙΚΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)
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ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΙΧΑΗΛ)
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ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΙΓΚΟΡ)
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ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΫ)
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ΠΑΝΟΥ ΑΚΗΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
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ΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ)
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ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
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ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΙΧΑΗΛ)
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΥ)
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
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ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
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ΠΑΡΙΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)
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ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ)
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ΠΙΤΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ)
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ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)
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ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)
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ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΡΕΒΥΘΗ ΑΓΑΘΗ (ΜΙΛΤΙΑΔΗ)
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ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΛΟΥΚΑ)
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ΣΑΜΨΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)
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ΣΔΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΣΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΣΚΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΡΔΗ
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ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)
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ΣΤΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)
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ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΣΥΡΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
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ΤΑΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ)
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ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)
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ΤΖΑΝΙ ΕΜΙΑΣ ΧΟΠΓΟΥΕΛ (ΣΕΠΑΡΝΤ)
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ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)
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ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΓΕΛΑΚΗ)
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ΤΣΕΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΤΣΙΑΛΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)
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ΤΣΙΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
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ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
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ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ)
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ΤΣΙΟΜΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ)
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ΤΣΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΦΑΒΙΟΣ ΦΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΦΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
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ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΛΟΥΚΑ)
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ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
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ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)
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ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΗΡΩ ΣΑΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
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ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΥ)
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΓΟΡΓΙΑ)
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ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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ΧΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
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ΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
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ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)
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ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)
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MONGELLI SIMONE (FLAVIO)
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SUI GENERIS ADVART LTD
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SUPREME SONGS LTD