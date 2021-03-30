Ανοιχτή επιστολή 168 Ελλήνων Δημιουργών προς την Υπουργό Πολιτισμού

Ζητούν από την Υπουργό το πόρισμα της ΕΥ στην ΕΥΕΔ
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 11:33
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Σε 168 ανέρχονται πλέον οι Έλληνες Δημιουργοί που συνυπογράφουν την Ανοιχτή Επιστολή προς το ΥΠΠΟΑ, με την οποία ζητούν πρόσβαση στο πόρισμα ελέγχου της Ernst & Young στην κρατική Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ), δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή διαχειρίστηκε τα περιουσιακά δικαιώματα στα έργα τους. 

Κι ενώ αυξάνουν καθημερινά τα αιτήματα από πρώην μέλη της ΕΥΕΔ και ΑΕΠΙ για την παροχή από το ΥΠΠΟ του πορίσματος του ελέγχου, το πόρισμα έχει στα χέρια του ο ΟΠΙ, ο οποίος έχει αρνηθεί μέχρι σήμερα να το δώσει σε δικαιούχους που, όμως, σύμφωνα με τον νόμο, έχουν ειδικό έννομο συμφέρον. Το επίκαιρο και σημαντικό αίτημα γίνεται με γνώμονα τη διαφάνεια, την ενημέρωση και τη λογοδοσία, καθώς οι συνυπογράφοντες Δημιουργοί θέλουν να γνωρίζουν πώς διαχειρίστηκε η ΕΥΕΔ τα περιουσιακά τους δικαιώματα. 

Η Ανοιχτή Επιστολή με τις υπογραφές των Ελλήνων Δημιουργών

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Εδώ και αρκετό καιρό έχει ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst & Young στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ) -υπηρεσία του ΟΠΙ-, τον οποίο είχε διατάξει το Υπουργείο σας. Παρά τα διαρκή αιτήματά μας προς τους αρμόδιους φορείς, μέχρι σήμερα δεν έχουν έρθει στο φως τα ευρήματα του ελέγχου που αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων μας. Αυτό δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο, δεδομένου ότι τα ευρήματα του ελέγχου της ΑΕΠΙ δημοσιοποιήθηκαν, αν και επρόκειτο για ιδιωτικό φορέα, ενώ τα ευρήματα της κρατικής ΕΥΕΔ/ΟΠΙ παραμένουν στο σκοτάδι, τη στιγμή μάλιστα που καμία από τις προμήθειες, τις προσλήψεις ή τις αναθέσεις, όταν έγιναν κατά τη σύσταση της ΕΥΕΔ, δεν είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τον νόμο περί Διαύγειας.

Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα βιοποριστικά μας μέσα, δεν αφήνει πια κανένα περιθώριο για επανάληψη άσκοπων και εγκληματικών πειραματισμών στις πλάτες μας. Μην αφήσετε να διαιωνίζονται οι διχαστικές ρητορικές και οι σκοτεινές πρακτικές του παρελθόντος. Απαιτούμε ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Θέλουμε να ξέρουμε ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Θέλουμε να γνωρίζουμε πώς έγινε η διαχείριση των δικαιωμάτων μας για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη, με τους ίδιους ανθρώπους, για άλλη μια φορά. Απαιτούμε ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΡΑ στα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου της EY στην ΕΥΕΔ. Δώστε την ευκαιρία στο πνευματικό δικαίωμα να ανακάμψει για πρώτη φορά πάνω σε ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από δω και πέρα, με συλλογική συναίνεση, με διαφάνεια και συνέπεια λόγων και πράξεων στον ταλαίπωρο κλάδο μας.

Με τιμή,

Οι Δημιουργοί και Δικαιούχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων Έργων Μουσικής

ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΩΜΥΛΟΥ)

ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ (ΜΑΡΚΟΥ)

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΜΑΡΚΟΥ)

ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ ΓΙΩΤΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΓΙΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΓΙΑΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΑΚΩΒΟΥ)

ΓΚΑΪΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ)

ΓΚΟΥΝΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΑΝΤΕΛΗ)

ΓΚΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ (ΑΙΜΙΛΙΟΥ)

ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

ΔΟΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΣΙΔΩΡΟΥ)

ΔΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΑΝΙΗΛ)

ΔΡΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ)

ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΘΙΜΟ ΛΕΟΝΑΡΝΤ (ΓΚΙΚΑ)

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΥΡΙΑΚΟΥ)

ΚΑΒΟΥΡ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ)

ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / CANTOMED

ΚΑΠΙΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΚΑΦΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ)

ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΠΑΥΛΟΥ)

ΚΟΚΟΤΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΥ)

ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΟΜΠΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΡΤ ΠΕΤΕΡ (ΑΓΑΠΗΤΟΥ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΚΩΣΤΑΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΑΥΛΟΥ)

ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΛΙΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

ΜΑΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)

ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ) - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΜΟΣΧΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΟΣΧΟΥ

ΜΟΣΧΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΣΧΑΛΗ)

ΜΠΙΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΜΠΙΛΙΚΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)

ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΙΓΚΟΡ)

ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΫ)

ΠΑΝΟΥ ΑΚΗΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ)

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΥ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΠΑΡΙΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ)

ΠΙΤΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ)

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΡΕΒΥΘΗ ΑΓΑΘΗ (ΜΙΛΤΙΑΔΗ)

ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΛΟΥΚΑ)

ΣΑΜΨΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΣΔΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΣΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΣΚΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΡΔΗ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΣΤΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΣΥΡΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΤΑΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ)

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

ΤΖΑΝΙ ΕΜΙΑΣ ΧΟΠΓΟΥΕΛ (ΣΕΠΑΡΝΤ)

ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΓΕΛΑΚΗ)

ΤΣΕΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΤΣΙΑΛΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΤΣΙΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ)

ΤΣΙΟΜΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ)

ΤΣΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΦΑΒΙΟΣ ΦΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΦΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΛΟΥΚΑ)

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΥ)

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΗΡΩ ΣΑΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΓΟΡΓΙΑ)

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΧΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

MONGELLI SIMONE (FLAVIO)

SUI GENERIS ADVART LTD

SUPREME SONGS LTD
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

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