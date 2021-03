Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες η νέα ταινία του Σάσα Μπαρόν Κοέν

Το «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» -όπως είναι ο πλήρης πρωτότυπος τίτλος της ταινίας του Τζέισον Γουόλινερ, μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, κερδίζοντας τον τίτλο της ταινίας με τον μεγαλύτερο τίτλο, συνολικά 110 χαρακτήρες, που ήταν ποτέ υποψήφια για Όσκαρ.

Ο προηγούμενος τίτλος που κατείχε το ρεκόρ ήταν το «Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes» του 1965, με 85 χαρακτήρες.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Κεν Ανάκιν, ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.