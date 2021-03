Talyn Air: Μια πρωτοποριακή ιδέα για αερομεταφορές κάθετης απο/προσγείωσης

Ένα από τα κύρια προβλήματα των αεροσκαφών VTOL (Vertical Take Off and Landing- κάθετη απο/προσγείωση) είναι το ίδιο το VTOL, καθώς, με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, απαιτεί πολλή ενέργεια, και ως εκ τούτου συνεπάγεται αυξημένο βάρος. Επίσης, κατά την κανονική/ οριζόντια πτήση υπάρχει επίσης πρόβλημα, καθώς τα VTOL συστήματα επιβαρύνουν την αεροδυναμικότητα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η μέγιστη ταχύτητα. Για αυτόν τον λόγο, πολλοί σχεδιαστές ακολουθούν διάφορες φιλοσοφίες, όπως η απόσυρσή τους μέσα στα φτερά, η αναδίπλωσή τους και άλλα- ωστόσο η Talyn Air προσεγγίζει το θέμα τελείως διαφορετικά.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από πρώην μηχανικούς της SpaceX, που είχαν δουλέψει πάνω στους πυραύλους Falcon 9. Αυτό που προτείνει η Talyn είναι πρωτοποριακό για τα δεδομένα των ηλεκτρικών VTOL αεροσκαφών: Ένα απλό, υψηλών ταχυτήτων και μακράς εμβέλειας ηλεκτρικό αεροσκάφος που αποκτά δυνατότητες eVTOL χάρη σε μια αποσπώμενη πλατφόρμα κάθετης ανύψωσης.

Όπως γράφει το New Atlas, η ιδέα είναι απλή στην ουσία της: Ένα σύστημα VTOL που είναι εκεί μόνο όταν ο χρήστης το χρειάζεται. Το αεροσκάφος Lift της Talyn, με τα οκτώ μεγάλα στροφεία του, συνδέεται στο άνω τμήμα του αεροσκάφους Cruise για την απογείωση, το σηκώνει στον αέρα με τη δική του ενέργεια και το φτάνει σε μια ταχύτητα όπου το Cruise είναι σε θέση να πετάξει μόνο του. Εκεί τα δύο αεροσκάφη αποσυνδέονται και το Cruise πετάει μόνο του στον προορισμό του ενώ το Lift επιστρέφει στη βάση του, όπου επαναφορτίζεται.

Το Cruise, από πλευράς του, συνεχίζει το ταξίδι του, μεταφέροντας πέντε επιβάτες σε απόσταση 480 χλμ, σε ταχύτητα 322 χλμ/ ώρα. Όταν φτάνει στον προορισμό του είτε προσγειώνεται κανονικά, ως συμβατικό αεροσκάφος, ή συναντάται με ένα άλλο Lift που το κατεβάζει στο έδαφος.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει και αυτή τις προκλήσεις της- όπως η σύνδεση εν πτήσει. Επίσης, αναμένεται να είναι πιο δύσκολη και η πιστοποίηση, δεδομένου πως θα πρέπει να πιστοποιηθούν δύο αεροσκάφη αντί για ένα, χρησιμοποιώντας πρωτότυπες τεχνολογίες, ενώ επίσης το Lift θα πρέπει να είναι αυτόνομο. Ωστόσο τα πλεονεκτήματα είναι πολύ μεγάλα, και αναμένεται να γίνουν περισσότερα- όπως πχ η χρήση του συστήματος για μεταφορές φορτίων.