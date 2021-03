Το lockdown πλέον δεν οπλοφορεί

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

Ένα μέσο νοσοκομείο με 200 κλίνες γεμίζει καθημερινά με ασθενείς Covid-19. Μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ, αλλά δεν φαίνεται να «δουλεύουν» τα μέτρα. Θα είναι και ο Απρίλης σκληρός σαν πέτρα;

Τι λένε οι ειδικοί; Μήπως εξάντλησε τα όριά της του εγκλεισμού η στρατηγική; Η φτώχεια αποτελεσμάτων φέρνει γκρίνια και ο καθείς έχει μια εξήγηση για την γκίνια. Φταίει η Τσικνοπέμπτη, η κόπωση, οι μεταλλάξεις, η ενδοοικογενειακή μετάδοση, οι νέοι στις πλατείες, οι ηλικιωμένοι στα παγκάκια, οι εκδηλώσεις, οι διαδηλώσεις.

«Όταν έγινε η δίκη της Χρυσής Αυγής, μαζεύτηκαν πολλές χιλιάδες κόσμου έξω από τα δικαστήρια. Εμείς είχαμε τρομάξει στα νοσοκομεία, αλλά δεν το είδαμε ευτυχώς να μετατρέπεται (σ.σ.: η συγκέντρωση) σε κρούσματα το επόμενο 15ήμερο-20ήμερο στην Αθήνα. Ήταν γιατί ήταν εξωτερικός χώρος και πολλοί φορούσαν μάσκες», σύμφωνα με τις προ διμήνου δηλώσεις της προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Απειθαρχία, σε γενικές γραμμές, δεν τεκμαίρεται από τα στοιχεία κινητικότητας του Google Mobility. Τα μέτρα είναι αρκετά αυστηρά, αν και αναλύσεις έχουν δείξει ότι δεν είναι τόσο άμεση η συσχέτιση του κατ’ οίκον περιορισμού και της θνησιμότητας. (Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an internet-based ecological study, Νature, 5 Μαρτίου 2021)

Υπάρχει ανησυχία, αλλά και υπέρβαση πλέον της συνθήκης, όπου το ένα κρίσιμο δεκαήμερο διαδέχεται το άλλο πιο κρίσιμο.

Πολλά τα τεστ και οι δύσκολοι σταθμοί ενάντια σ’ έναν «εχθρό που όλο χτυπιέται και όλο ξαναζωντανεύει». Πολλές οι «ημερομηνίες - ορόσημο» και οι βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων, που χάσαμε τον λογαριασμό.

Στην Επιτροπή των ειδικών χάσαμε και τον δρόμο και τον βηματισμό, αποκάλυψε η διευθύντρια ΜΕΘ στον «Ευαγγελισμό».

«Οι συνεδριάσεις είναι πολύωρες με πολλές συζητήσεις και πολλά θέματα και ενδεχομένως αυτό να μας οδηγεί σε λάθος αποφάσεις και στη λάθος μεταφορά αυτών των αποφάσεων», που δεν αιτιολογούνται κιόλας. Προβληματικές είναι σίγουρα οι αποφάσεις για αποκλεισμό πάρκων και κορσέδες σε εξωτερικούς χώρους, που οδηγούν σε συγκεντρώσεις σε κλειστούς.

Μήπως, το lockdown, ένα ισχυρό όπλο, πλέον δεν λειτουργεί και η έμφαση πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο έξω ο κόσμος θα βγει;

Στην Ελλάδα ζει, ο καιρός τον ευνοεί, να μάθει να κυκλοφορεί, χωρίς να αδιαφορεί, υποστηρίζει ο καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Μ. Δερμιτζάκης.