Βραβεία BAFTA: Επτά υποψηφιότητες για Nomadland και Rocks

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, γνωστά και ως BAFTA, με τις ταινίες Nomadland και Rocks να ηγούνται της «κούρσας» με επτά υποψηφιότητες η καθεμιά.

Το Nomadland, της Κλόε Ζάο, ίσως η πιο ξεχωριστή ταινία για φέτος, είναι υποψήφιο για βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Γυναικείας Ερμηνείας για την Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Διασκευασμένου Σεναρίου, Φωτογραφίας, Μοντάζ και Ήχου. Το Nomadland τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας τον Φεβρουάριο.

Το Rocks της Σάρα Γκαβρόν διεκδικεί βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, Καλύτερου Βρετανικού ντεμπούτου, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Γυναικείας Ερμηνείας για την Μπούκι Μπακράι, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Κόσαρ Άλι και Καλύτερου Καστ.

Υποψήφιες για βραβείο καλύτερης ταινίας είναι επίσης το The Father, το The Mauritanian, το φεμινιστικό θρίλερ Promising Young Woman και το δικαστικό δράμα «Η δίκη των 7 του Σικάγο».

Αναφορικά με τις κατηγορίες των ερμηνειών, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων, η υποψηφιότητα για Α’ Ανδρικό Ρόλο του Δανού Μαντς Μίκελσεν για την σπουδαία του ερμηνεία στην ταινία Another Round και του Άντονι Χόπκινς για το The Father. Σημειωτέον, ο Γιώργος Λαμπρινός, είναι υποψήφιος για το The Father στην κατηγορία Καλύτερου Μοντάζ.

Πάντως φαίνεται πως τα BAFTA αποκλίνουν φέτος από τα συνηθισμένα, καθώς το 2020 είχαν κατηγορηθεί για έλλειψη ποικιλομορφίας στις υποψηφιότητες.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στις 11 Απριλίου, δίχως την παρουσία κοινού, όπως άλλωστε οι περισσότερες πολιτιστικές και κινηματογραφικές εκδηλώσεις φέτος, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

